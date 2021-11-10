對疫苗副作用感憂慮患者增　慈濟：多為焦慮體質性格操煩

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新冠肺炎疫苗為這兩年研發出的新型疫苗，其副作用因不同廠牌、個人體質而異，面對這股不確定性，部分容易焦慮的民眾，若未適時排解這份不安，嚴重者恐影響心理健康；陳文建說，近來門診增加許多對疫苗副作用感到憂慮的患者，此類患者多是在接種後，對身體的小變化變得敏感，或因不舒服的感覺遲遲未緩解而越來越擔心，常見於本身是焦慮體質或是性格屬易操煩、緊張者。
陳文建指出，不是所有對疫苗副作用感到焦慮的人都是心理問題，但如果施打完疫苗的不適遲遲未恢復，又檢查不出問題，影響日常生活，甚至演變成吃不下、睡不著時，就要小心同時有身心疾患的可能；以典型的恐慌症和憂鬱症為例，前者常會放大身體的各種訊號而焦慮不已，症狀至少持續一個月，後者則是持續低落或對事物失去興趣兩個禮拜，並常有睡眠、胃口改變或負面思考。
陳文建提醒民眾，維持正常作息，培養放鬆的習慣是舒緩身心的不二法門，但若已察覺疫情、疫苗的新聞資訊會使感到焦慮，除尋找可信的資訊來源、與信任的醫師討論外，可適度減少相關資訊的過度接觸，以免增加心理負擔；常理來說，疫苗副作用不會持續太久，因此當專科檢查排除生理問題卻仍有不適時，可與醫師討論是否安排身心醫學科就醫，確認是否為心理壓力所導致。