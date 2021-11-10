全聯併大潤發、家樂福也要賣 公平會提結合案審查標準
在全聯併購大潤發之後，傳出家樂福也要賣，外界關心量販店併購是否引發市場獨占、壟斷的疑慮，今（10）日在立法院經濟委員會也引發立委關注。對此，公平會主委李鎂表示，目前相關事業單位都還未提出結合申請案，若提出會依程序審查，也評估市場占有率、結合案對經濟影響的利弊及是否影響未來訂價調整，若有疑慮在法律上也可附帶條件要求履行。
記者顏真真/台北報導
2021-11-10 11:44:44
立法院經委會今日就對公平會進行預算審查，由主委李鎂列席報告並備詢。不過，近來量販店吹起併購風，除全聯宣布併購大潤發，家樂福也傳要出售，而且統一及遠東集團都想買，更引發立委關注量販業者水平結合是否會導致市場過度集中，進而有市場獨占、壟斷的疑慮。
對此，李鎂表示，目前相關事業都沒有提出申請結合，若提出申請，會依據程序針對實質內容進行審查。至於審查的標準，她說包括結合內容、市場占有率，也會評估結合後對經濟的影響利弊，還有會不會影響未來訂價，這些都是觀察的重點。當然，如果對結合案有疑慮，在法律上也可附帶要求履行什麼樣的條件
李鎂進一步解釋，就公平法來看，獨占事業的前題是市場上無競爭情形，因此結合後有無獨占要看實質內容，獨占是幾乎在市面上沒有競爭的情形，因此，事業結合後，即便沒有獨占的情形，但仍有競爭疑慮時，可附加但書的方式提出條件。