雙11殺好大！家電品牌優惠總整理　三星商城最高現折1萬1

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喜迎雙11生日慶，三星商城推出精選商品組合限量回饋，涵蓋手機、電視、電競螢幕、平板、真無線藍牙耳機、空氣清淨機等指定商品，A+B區搭配選購最高折1萬1111元。如最新摺疊機Galaxy Z Flip3 5G 8+128GB版本搭配清新空氣小能手Samsung Cube 無風智慧清淨機，原價5萬3788元，現折1萬1111元；若喜歡在家享受影音娛樂的消費者，32型The Frame美學電視搭配27吋 Odyssey G7 1000R 曲面電競顯示器，不需3萬元即可入手。
此外，三星商城整個11月凡於LINE購物下單皆享7%回饋。10至12日則加碼最高11%回饋無上限，若選擇LINE Pay支付滿3萬元再享3% LINE Points回饋、刷中信LINE Pay卡再加碼3%。優惠層層疊加，相當於最高可享17%回饋！
每年雙11最令人心動的便是各種售價由「1」組合的驚喜價商品，三星做足準備犒賞星粉， 1至14日期間，提供每日精選商品1萬1111元，或最高折1萬1111元，如今年最新發表的智慧穿戴產品「Galaxy Watch4 40mm藍牙版及Galaxy Buds2周年慶組合」，原價1萬3980元，直殺1萬1111元即可入手。此外，整個11月雙向閃電快充10000mAh行動電源（EB-P1100CSTGTW）原價990元也只要111元。
小米手錶、智慧顯示器等熱門商品限時秒殺
「小米雙11超級購物節」於11月1日起已經開跑，連續11天不間斷，推出新品早鳥價（或早鳥禮）、限時秒殺、熱門商品直降、消費滿額贈、11元起加價購等優惠活動，包含10日為小米智慧顯示器 P1 50型，秒殺價只要新台幣1萬1111元；11日為小米手錶 超值版 黑色，秒殺價只要新台幣1111元。
小米於「小米雙11 超級購物節」活動期間，精選智慧顯示器、掃拖機器人、吸塵器、空氣淨化器等各類熱門商品推出有感直降優惠，單項商品最高狂省千元。好康包括：
小米智慧顯示器 P1 55型直降新台幣3000元，雙11價只要新台幣14999元，領券最高再折新台幣1300元。
購買小米智慧顯示器 P1 50型直降新台幣2000元，雙11價只要新台幣13999元，領券最高再折新台幣1300元。
購買米家掃拖機器人直降新台幣3000元，雙11價只要新台幣6495元，領券最高再折新台幣600元，買再贈米家精修螺絲起子套裝組（價值新台幣445元）。
購買米家空氣淨化器 Pro直降新台幣2000元，雙11價只要新台幣4895元，領券最高再折新台幣300元。
購買小米34型曲面螢幕直降新台幣1000元，雙11價只要新台幣11995元，領券最高再折新台幣1000元。
購買米家無線吸塵器 G10直降新台幣1000元，雙11價只要新台幣6495元，領券最高再折新台幣600元。
全國電子全館家電9折、小家電下殺6折
全國電子11/5至11/14 限時10天祭出「雙11破盤，五倍再十倍」，全館家電推出激殺優惠，小家電下殺六折，Roborock 石頭掃地機器人9999元（市價1萬6900元）、dyson 清淨氣流倍增器1萬3888元（市價2萬2900）元，大型家電下殺萬元以上，冰箱、洗衣機、電視下殺萬元，優惠最高可以省到快3萬，綁定LINE會員幸運星轉盤遊戲，天天玩，天天折2000電視折價券、1111 吸塵器現金折價券、Win11 筆電+office 666折價券、其他指定家電500折價券，再抽55吋連網電視（價值2萬5900元）。
全國電子雙11電視7折起，持振興券買電視購買SONY電視原廠加碼最高現折1萬元，原廠贈品還有超商購物金5000元、三星郵政禮劵5000元，電視滿額再送dyson 直捲髮造型器 （價值 1萬6600元）、萬元掃地機器人，還有滿額享多一元多一件，一元帶走LG styler 蒸氣電子衣櫥（市價：5萬4900元），11/6起銀行刷卡回饋最高1萬2000。
此外，雙11破盤空調直接下殺84折，消費綠點商品周末最高省2000，貨物稅減徵再退2000，還有原廠好禮送，銀行刷卡回饋，滿額享加1元多1件，整體回饋到7折以上，現在買冷暖空調正是時候；另外，洗脫烘洗衣機也是大家詢問的人氣商品，TOSHIBA 11KG洗脫烘滾筒洗衣機，商品下殺1萬元，玩轉盤遊戲再折500元，振興券綁pi錢包支付回饋500，再享精選商品加1元多1件，買洗衣機送好禮名牌刀具組價值2990元，整體回饋相當等6.5折。
奇美推出「買就送，抽現金！ 5倍變10倍！」
CHIMEI奇美更推出「買1送3 ! 90天免費暢快看」活動回饋消費者，自10月16日起至11月30日止，凡於活動期間內購買CHIMEI奇美4K液晶顯示器指定型號，並於12月15日前至奇美官網發燒活動專區登錄及上傳指定資料，即可獲得iQiyi愛奇藝國際版、LiTV與myVideo三大追劇平台的免費暢快看序號各30天，加起來有90天都能免費看。
另外，奇美家電積極響應政府振興方案，推出「買就送，抽現金！ 5倍變10倍！」超有感回饋方案，凡於活動期間內購買CHIMEI奇美液晶顯示器R7系列及M6系列，登錄送暖心廚電；此外，搭配政府祭出的5000元振興券，奇美再加碼週週抽現金5000元，最高可領「萬元」回饋，5倍變10倍。
3M空氣清淨機雙機入手只要1萬1111元
3M雙11優惠即將開跑！10月30日至11月12日至momo購物網購買空氣清淨機「FA-E180倍淨型＋FA-M12超舒淨型」，再搭配兩套專屬濾網組合全部只要1萬1111元（原價2萬1860元），活動期間還有限量滿額現折、贈品豪禮、抽獎等優惠；於11月1至14日至PChome購買「超濾淨型空氣清淨機進階版6坪＋淨化版8坪」獨家組合也只需6680元，雙機入手7千元有找！另外「FA-B200DC智淨型空氣清淨機」可搭載科技App遠端遙控，在11月8至14日期間於PChome獨家神秘優惠價敬請期待，活動期間也有限量滿額現折、贈品好禮等優惠。
OVO電視盒下殺6折
雙11來了，台灣串流裝置品牌OVO祭出史上最大檔促銷，整合串流電視頻道與串流影音APP、內建電池的智慧投影機「掌上無框電視U5」，原價1萬7980元，現在下殺 1萬1111元，優惠62折，還加贈鑽石VIP方案30天與便攜袋；搶下momo購物、燦坤雙通路投影機銷售冠軍的「無框電視 K1」，原價2萬7980元，現在下殺1萬9999元，優惠7.1折；高規串流電視盒B7原價2980元，優惠1780元，下殺6折。