TTA南部據點加持 為新創帶來多元實證加乘發展優勢

為能鏈結多元實證場域的優勢，協助新創與企業合作共創， TTA 南部據點舉行「創新實證碰撞沙龍系列巡迴交流」活動，首場活動聚焦「智慧科技」，於 11 月 9 日在台南成大會館舉行，邀請產業及學界專家，與新創公司三方對談交流，希望藉由創新實證碰撞，深入探討無人機測試實證的關鍵成功要素。

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產業專家邀請曾獲經濟部「國家產業創新獎」，同時具備無人機研發、製造、資料分析全方位服務的經緯航太科技董事長羅正方；學界專家則由孕育國家航太與飛行載具重要人才推手的成功大學主任賴維祥擔任，新創公司是由屢屢寫下無人機群飛輝煌紀錄的臺灣希望創新公司執行長李志清出席。三人除進行專題演講外，更透過碰撞對談，激盪出許多無人機產業發展的珍貴建言。

▲經緯航太科技董事長羅正方（右二起）、成功大學主任賴維祥、臺灣希望創新公司執行長李志清，透過碰撞對談，激盪出許多無人機產業發展的珍貴建言（圖／TTA South提供）

羅正方表示，中央政府投入資源在嘉義打造國家級無人機研發驗證測試中心，南部有成大、長榮大學等航太相關學研人才，使得南臺灣有合適場域、豐沛人才與廣泛資源等優勢，非常適合作為無人機的實證場域。賴維祥分享，從虛擬的元宇宙、原物料飛漲、新能源永續發展的急迫性這三面向的「三ㄩㄢˊ」觀察，認為無人機未來將結合智慧城市與技術，並朝向鏈結通用航空領域發展。李志清認為，從 30 台無人機表演到 400 台破紀錄群飛展演的關鍵是除有一群對無人機有熱情的團隊外，還包括解決無人機群即時通訊關鍵技術，在美中對抗下，臺灣無人機將更具有發展優勢。三位與談人均期許，在未來 TTA 南部據點的資源挹注下，將可協助更多新創開拓多元實證加乘的機會。

科技部今（ 2021 ）年在臺南沙崙智慧綠能科學城建置「 TTA （ Taiwan Tech Arena ）南部據點」，以「智慧科技、潔淨循環、精準健康」為發展主軸，為南台灣國際級新創生態圈暨實證聚落。未來，將促成更多新創與實證場域的鏈結合作，實踐為新創帶來產品化加速發展的重要使命，成為以沙崙為核心，打造南臺灣國際級新創生態圈暨實證聚落發展。

「創新實證碰撞沙龍系列巡迴交流」活動，將持續於 11 月 16 日、 11 月 23 日分別以「潔淨循環」及「精準健康」為題，探討循環再生、永續共生有關的創新應用與實證，以及大數據智慧分析如何運用於新興健康醫學的應用驗證，透過一系列交流活動，說明場域驗證實績對科技新創市場佈局的重要性，歡迎有興趣的產、學、研專家與新創報名共襄盛舉。

活動報名網址 https://forms.gle/fw54Mf4GC1fg6FVJ7 。





