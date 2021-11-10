斷開福原愛4個月！江宏傑卸心防談離婚後「崩潰狀態」
Podcast與Youtube節目《哇靠有事嗎》全新改版，由吳小帽、阿平主持，邀請恢單4個月的江宏傑擔任首集嘉賓，節目預先進行投票調查，結果江宏傑以近9成高比例獲得支持，打敗柯震東，成為同志新男神，而他也難得在節目中，透露婚變以來的心情。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-11-10 12:16:06
自從他離婚後，不少同志粉絲開玩笑說對他敞開雙臂：「快點來我們這裡。」但也有人認為他不是Gay的菜。有趣的是，投票表示他不是菜的男性，還是有人想跟他「睡一覺」，江宏傑說：「都是讚美，我覺得都可以，沒關係。」
現階段的他，生活重心放在兩個孩子上，但也認真思考要增加工作比例，希望更認真投入於事業，能成為兒女的榜樣。至於新戀情，他表示暫時還沒有想法，不過他仍信心十足表示自己是「適合交往的對象」，也是聽話的好情人。
被問到離婚以來的心情，他卸下心防誠懇表示：「剛開始確實有一些衝擊難以接受，心情比較低迷、稍微封閉自己，但又持續在錄影，去《全明星運動會》時要有領隊的樣子，壓力很大。現在回想起來，也不知道是怎麼走過來的，但把生活打理好之後，就變得比較順暢了。」