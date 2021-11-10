諾貝爾和平獎得主馬拉拉升格人妻　推特喜曬婚照

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推文並說：「我們在（英格蘭中部）伯明罕（Birmingham）舉行小型的伊斯蘭婚禮儀式，請為我們祝福，我們很興奮能攜手同行未來的旅程。」
綜合法新社和英國「每日郵報」（Daily Mail）等外媒報導，目前還不清楚馬拉拉何時和馬里克開始交往，但男方今年7月曾發文祝馬拉拉生日快樂。
他當時寫道：「最了不起的馬拉拉，生日快樂。」
今年稍早，馬拉拉的父親尤沙夫賽（Ziauddin Yousafzai）表示，他會尊重女兒所選擇的結婚對象。他說，在巴基斯坦，女孩子23歲的時候通常已經結婚，這方面也沒有發表意見的餘地。
馬拉拉還曾懷疑自己是否會踏入婚姻，她今年6月告訴「時尚雜誌」（Vogue）說：「我仍不明白為什麼要結婚。如果希望有個人跟你一起生活，為什麼非簽結婚文件，為什麼不能只是伴侶關係？」
2012年，年僅15歲的馬拉拉因鼓吹女孩受教權，在巴基斯坦西北部史瓦特河谷（Swat valley）的家鄉準備搭校車上學時，遭阿富汗塔利班（Taliban）的巴國分支激進分子開槍擊中頭部，一度生命垂危，在巴國接受手術後轉往英國治療，之後在當地定居。
馬拉拉經過多個月治療，康復後仍持續爭取女童受教權，並出版了暢銷全球的自傳「我是馬拉拉」（I am Malala）。
2014年，17歲的馬拉拉獲頒諾貝爾和平獎，成為史上諾貝爾獎項最年輕得主。她去年自牛津大學（University of Oxford）畢業，取得哲學、政治學和經濟學學位。
馬拉拉至今仍為女孩受教權奔走，她的非營利組織馬拉拉基金會（Malala Fund）迄今已在阿富汗投入了200萬美元。（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）1101110