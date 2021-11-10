名家論壇》吳崑玉／中二選區陸空決戰 恐現阿富汗式結局

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先講幾個親身經歷好了。有一次，東海大學政治系同學來立法院參訪，立委王惠美以校友身份在講話。顏寬恒走進來，同學們突然興奮起來，紛紛拿出手機拍照。他自認口才不好，沒講幾句話就下來跟同學握手，同學們卻一古腦圍上去排隊與他合照，熱烈程度不輸當年的柯P，王惠美則被晾在一邊。問同學為什麼那麼愛他？同學們回答可妙了：「把照片印出來貼在機車上，就沒人敢偷啦！遇到警察也會客氣點吧？！」好嘛！原來顏家少爺的相片等同神像了！
解析一下這些政治系同學的反應。他們有沒有認定顏寬恒是惡勢力？多少有。但他們厭惡嗎？沒那麼厭惡。反而都想藉著某種大條惡勢力來威懾其他的惡勢力，這是台灣基層社會甚至很多年輕人的心態。討不討厭特權與惡勢力？討厭，但如果站在我這邊又沒弄到我，就沒那麼討厭。而且，就防小偷這事來說，貼顏寬恒的照片搞不好比貼「警民連線」貼紙，或貼個市長或警察局長的照片都有用。因為大家相信「惡人自有惡人治」，顏家比警察有用得多。
這種心態在台北以外的台灣社會很普遍，在全世界也並不少見。人們對於「劫富濟貧」總有一種羅賓漢式的憧憬，只要不是在當地為非作歹，甚至濟弱扶傾，便能贏得人心。哥倫比亞大毒梟艾斯科巴，金三角的昆沙，都是用這種搶別人的錢，養自己家鄉的模式來獲取當地支持，外界輿論再怎麼罵他損他都沒有用。更何況，在台灣很多人的價值觀裡，政府和銀行都不是什麼好人，拿他們的錢來養自己家鄉，沒啥不好，甚至福利到自家親友，還會拍手叫好。
你可以痛罵這種價值觀根本是種墮落，是種扭曲，是種落後的象徵，是罪惡的幫凶。但過度的否定，甚至把講他幾句好話的人也給打成爛貨，只會把有著這些根深蒂固傳統想法的人，全部打到對立面去。他們會覺得你是在罵他而不只是罵顏家，反而從此不想聽你講話，甚至火起來想給你點教訓。台灣政治社會很多豬羊變色都是這麼產生的。曾有某導演和豔星外遇，為眾人唾罵。但其作家妻子報上為文把他從頭到腳罵得一文不值，反而引發社會同情，一夜之間風向逆轉，覺得這麼會罵人的妻子還是早早離掉的好，同情起這個導演。
所以罵人這事，是需要技巧和拿捏分寸的，純粹的聲量碾壓常常會得不償失，在選舉中更是如此。很久以前，藍營選舉愛放對手黑函，動員媒體照死裡痛打。綠營則先哭訴抹黑打壓，投票前戳一條似是而非的黑資料，一樣存在抹黑成份，卻總能贏得同情，廣為傳播，一夕翻盤。為什麼？因為掌握了人性中同情弱者的心理，情感上接受了，道理上就容易相信了。
顏家自知家底不是很乾淨，選舉時必成瘡疤。所以這些年來，已經把各種反擊手段練得爐火純青。綠營耳語說小心顏家把你做成海景第一排的消波塊，他乾脆就做消波塊吊飾來送人，大家笑笑反覺有趣。顏寬恒來拍「國際橋牌社」，演惡霸議長那個演員演得太認真，一直往他臉上噴煙。導演和工作人員後頭碎碎唸說，自己要被包水餃了，顏少爺馬上叫人送三千粒水餃過來勞軍。顏家早已練就一身笑笑就過的轉場工夫，四兩撥千斤的撥掉各種負面攻擊。顏寬恒本人又客客氣氣，沒他老爸那種江湖霸氣。若無真材實料的證據令其一招斃命，過度渲染他們家暴力形象，說選舉要穿防彈衣，恐怕會適得其反。
綠營很多人，一直無法理解「縮小打擊面，擴大爭取面」的戰術意義，總以為革命就是扛著大旗往前衝，結果老是在陰溝裡翻船。甚至近年更迷信音量為王，碾壓為上，成了應付危機的三斧頭。這種戰術思維跟老美一樣，以為靠空軍扔炸彈就能消滅塔利班，沒想到人家有地道和山洞，等飛機過去照樣出來搶地盤打消耗戰，最後磨到老美撤離。
中二選區很可能就是這種作戰模式翻版。任你在天上狂飛狂炸，顏家在基層勤跑收人，用本人的客氣形象，不需言語就使得暴力傳聞成了抹黑，進而使一切攻擊失去著力點，甚至爭取到同情票，最後再靠組織動員票票入匭。
打選舉，是要打贏的，不是打爽的。有些時候，分寸拿捏得宜，多爭取朋友，少製造敵人，打擊點符合印象與現實，比起音波獅吼，更能靠近勝利邊緣。綠營到底想在中二選區打贏選舉，還是只想鬥臭顏家？自己可得想清楚了。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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