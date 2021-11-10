巷仔內／從地痞到地氣這條路　顏寬恒正不斷進化

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現在的顏寬恒不再是鬥雞，大家討論的是他瘦身有成、網路請吃雞排、服務處被撞不計較，以及漂亮老婆要不要代夫出征，他和朱立倫合拍影片自嘲「消波塊」綽號、臉書貼文被酸民嘲笑，也從不回擊，讓支持者心疼。
陳柏惟曾形容自己在選民心裡是「一個3Q各自解讀」，有人說他痞子、有人讚他溫暖。同樣的，不同世代和立場的人看顏寬恒，也有不同人設。若以同樣陪大家長大的卡通影片形容，顏寬恒在民進黨人心裡，彷彿《小叮噹》（1997年之前舊名）時代的技安，從小靠著家境和體型優勢欺軟怕硬，處下風的大雄，只能寄望長大後打倒心目中的地痞流氓、一吐被長期霸凌的怨氣。
但在一般人印象中，顏寬恒比較像《哆啦A夢》（藤子不二雄過世後的新名）裡的胖虎，在這個年輕人熟悉的新版本裡，眾人乘著時光機看到長大後的主角們，就算胖虎小時候是個討厭鬼，成年後卻大進化，變成親切接地氣的型男老闆，童年玩伴照樣看不到他的車尾燈。
或許是當上立委，走出原本「地盤」看到更大的世界，或許是陳柏惟出現、人生第一次的大挫敗，加速了他的進化，「看著他長大、和他一起長大、陪伴他長大」的人都發現，顏寬恒真的變了！即使派系操盤仍掌握在父親顏清標手裡，但他柔軟的身段、輕聲的問候、逢人就合十感謝的習慣，被老派樁腳形容「缺乏爸爸的霸氣、壓不住陣腳」，卻慢慢洗掉外界的負面印象。
姑不論飽受批評的顏家背景，相較於顏寬恒讓人感到熟悉，林靜儀像大家在成長時期裡都會遇到的模範生，頭腦聰明理路清晰，或許胸懷壯志、熱心助人會成為加分項目，但一般人對模範生總有無法言喻的距離感，對她高舉的理念難免似懂非懂，更別說進入她的菁英世界。
顏清標在海線30幾年打下堅實基礎，過往參選一直是國民黨倚仗他，而非他靠國民黨，這些年中二選區受外來人口和生活形態改變的影響，不再是鐵板一塊，感受到壓力的顏家也開始轉型，縱使外界認為顏清標在挺韓選總統、介入罷免陳柏惟這兩個決策失算，致引火上身，但顏家實力還在、長年服務的情份還在。
選民或許支持有理念的候選人，但現實生活裡，顏家不分藍綠、對上門求助者幾乎來者不拒，在地方已建立口碑，顏清標昨天才能理直氣壯的喊話某親綠主持人「過去妳是怎麼拜託我的？」
在講究人情義理的中二選區，選戰打到刀刀見骨，很容易成為七傷拳引反彈，陳柏惟在中二雖只耕耘2年，已感受到特殊性，以致即使罷免情勢危急，也不願狂打顏家。但民進黨一出手就是招式凌厲，讓顏家和國民黨在危機中看到轉機，未來「空戰對陸戰」、「口號對服務」的競爭態勢，隨著顏寬恒的正式宣戰，已然定調。
面對理想和現實需求，中二選民將如何選擇？全台灣都在看，至於顏家，能否透過少主成功轉型、延續政治影響力，這一役將是重要指標。