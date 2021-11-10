中國記者報疫情遭捕絕食抗議　各界憂張展健康籲北京放人

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同年5月中旬，張展突然音訊全無，後來爆出張展已經被警方拘留並帶回上海羈押。12月28日張展被以「尋釁滋事罪」判處有期徒刑4年，這是中國針對異議人士常用的指控。
現年38歲的張展，自5月中旬遭到拘留以來，多次進行絕食抗議導致身體虛弱，期間曾被強制灌食，也曾短暫住院治療，但健康狀況持續惡化，仍被送回監獄。
張展母親曾於去年10月與張展視訊，表示身高178公分的張展，體重不足40公斤，身體狀況相當虛弱，「要人扶着走路，說話時連頭都無力揚着，再不保外就醫，很危險！」
張展的哥哥過去一直保持低調，為了救親妹妹，上月30日起打破沉默，發出多篇推特貼文，披露張展最新情況，表示他認為妹妹可能活不了太久，「在即將到來的冷冬，如果她沒有堅持過去，我希望世界能記住她原來的樣子」。
被關押在獄中的張展近來獲得了無國界記者組織提名新聞自由獎中的「勇氣獎」。無國界記者組織指出，張展去年二月即便持續「遭當局威脅」，仍透過社群媒體上傳報導，並獲大量轉發，成為「當時對武漢疫情主要的獨立消息來源之一」。無國界記者組織東亞辦事處代表艾瑋昂（Cédric Alviani）表示，張展是在中國政府持續壓制監管下的新聞業象徵。
面對中國政府關押張展，無國界記者組織反覆敦促中國當局放人，並強調她用部分絕食的方式宣告自己的清白，若繼續關在監獄裡最終會喪命。」
《華盛頓郵報8日也以社論聲援張展，指出張展被捕和監禁凸顯出中國大範圍掩蓋疫情，並且向張展致敬，因為她勇敢嘗試紀錄武漢在疫情爆發後最初幾週的混亂與災難，她是「一場迫在眉睫的災難哨兵。
美國當局也加入了聲援行列，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在例行記者會上，表示對於張展遭到「任意拘禁」及「不當對待」，造成其健康狀況不斷惡化一事表達深切擔憂，要求中國政府立即無條件釋放張展，並呼籲北京尊重新聞自由與人民自由表達意見的權利。
去年12月底張展遭到判刑後，當時美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）就曾透過聲明譴責中國拒絕外國觀察員旁聽，匆忙對張展審判，並呼籲中國政府立即無條件釋放張展。
民間也發起請願，目前在請願網站Change.org上進行的「報導武漢肺炎疫情無罪，釋放公民記者張展」，已有超過3000人連署。