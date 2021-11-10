高市圖文協百年系列活動　首場前進瑞祥校園

1921年重要文化啟蒙團體臺灣文化協會成立，今年滿百週年，諸多藝文場館共同發出了相同的信號與默契，高市圖文協百年系列活動起跑，首場活動前進校園，在瑞祥高中連續舉辦兩天「金屬感光腐蝕工作坊」，帶領學生使用金屬工藝製作百年前的刊物《臺灣民報》以及高雄老建築的工藝品。學生各個埋起頭來大展身手，首次嘗試就上手，完成後，歷史課本上的老照片都成了實體小物跑了出來，學生們說作品非常有紀念性質，別具意義。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-11-10 14:35:10
高市圖將歷史轉譯帶進校園，換個方式說故事，「金屬感光腐蝕工作坊」由金工職人王薏涵前來帶領學生手作，過程中需要經過感光、顯影、腐蝕、脫模、金屬染色等步驟方能完成一個屬於自己的金工作品。除了校園工作坊之外，高市圖以多元活動形式規劃文協百年，象徵過去臺灣文化協會亦是利用多元的傳播方式，將知識傳遞到民眾手裡，例如曾以辦報、放映、講習等方式，為臺灣民眾散播新知與民主的理想，高市圖11月至12月多款文協百年相關系列活動亮相，有校園講座、圖書館文協書展、放映會、走讀活動等，除了學生能從歷史課本延伸體會，也邀請民眾一同探索歷史痕跡與經典回顧。
高市圖文協百年書展即日起於總圖4樓開展，書展區展示關於日治時期勞工農民運動、摩登新女性、新文化運動、台灣文學等文協相關書籍，本本精彩，光走進書展區就有時光倒流之感，高市圖於11月及12月份分別各播映兩場次的《阿罩霧風雲I：抉擇》與《阿罩霧風雲II：落子》，該電影能再透過大螢幕觀賞的機會十分難得，許多民眾踴躍報名等待觀影，目前放映會持續開放報名中，高市圖提醒民眾務必把握難得機會。
高市圖代理館長林奕成表示：「民主是得來不易的果實，因有前人啟蒙，才能漸漸地使民主茁壯，文協所留下的精神是『有文化才有力量』，我們不只是紀念一個團體或是一個年代，更要延續他們的精神，高市圖拾起文化教育的本質，邀請極具文史專業的學者、講師進入7所校園，以高中學生的角度，爬梳文協百年，延伸課本裡的篇幅，期許能夠激發出學生在讀這段歷史之時，能有更深的感觸與體會。」
11月份高市圖除了在瑞祥高中、福誠高中舉辦「金屬感光腐蝕工作坊」之外，12月與高雄中學、高雄女中、高師大附中、前鎮高中、鼓山高中等校合作文協前進校園場次，邀請王御風、楊翠、廖振富、李文環、謝仕淵等文史領域專業老師前往校園分享， 12月19日高雄市立圖書館城市講堂再加碼楊翠老師講座，透過臺灣文化協會重要女性角色葉陶與台灣文學家楊逵之長孫女楊翠，蒞臨高雄談文協，說阿嬤的年代故事。更多詳細資訊，請上高市圖官網查詢。