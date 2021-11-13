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文青鹹酥雞當道！時髦台菜配紅白酒　路邊攤變網美店？

▲文青鹹酥雞搭配紅白酒好對味！路邊攤也能變浮誇網美店。（圖／翻攝自鹹酥李FB、記者蕭涵云攝）
▲文青鹹酥雞搭配紅白酒好對味！路邊攤也能變浮誇網美店。（圖／翻攝自鹹酥李FB、記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-11-13 16:01:00

可能有人會說，鹹酥雞就是簡簡單單現炸現吃最美味，但時髦新派的創意真的令人難以抵擋，無論是把西餐原理加進來，或實現傳統「手路菜」，還把鹹酥雞的換帖啤酒換成紅白酒和威士忌？重點是這般混血路線的鹹酥雞，竟然「清爽夠味又超搭！」號稱最不油膩的「鹹酥李」、把鹹酥雞變成網美店裡最時髦主餐的「原火炸初」，想不到吃鹹酥雞還可以這麼潮！難怪連不好巴結的文青和喜歡嚐鮮的刁嘴饕客，通通甘拜下風。

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鹹酥李

使用家傳秘方將雞腿肉加入麻油和多種調味料一起醃製後油炸，鹹酥李提供自由任選的8種配料，九層塔、炸蒜頭、生蒜碎、洋蔥絲、蔥花、花生，最特別的是竟然有蘋果片和鳳梨丁可選。搞得跟台菜熱炒一樣豐富，重點是配料就算全加也是完全免費！鹹酥李大方表示「自己的人生自己決定」啊。

裝進文青白色紙盒裡的炸物，經過脫油處理吃起來很清爽，連胡椒鹽量的多寡和辣度皆可調整，鹹酥李店裝白淨又老是大排長龍，不說還以為是哪家手搖飲名店。

蘋果不只是加進鹹酥雞的配料，「蘋果酥酥」把特製的酥炸漿包覆在蘋果外層，油炸過後外皮酥脆、果肉卻變嫩，搭配特製的肉桂糖粉，作為飯後甜點收尾剛剛好！另外還有炸紅豆麻糬可選。

初炸小食店

隱身在國父紀念館巷弄的初炸小食店，擁有西餐廳背景的店長老闆們，催生中西合併的創意菜單。部分食材還會先滷再炸，甚至下鍋炒過，隆重的程度根本把鹹酥雞當成台菜在伺候。難怪創立短短幾年已被米其林名廚江振誠踩點好幾次，還吸引《Buzzfeed》慕名來採訪。

乍看菜單以為沒有太大的驚喜，頂多把滷豬腳、糯米椒都拿來炸，但真正厲害的是現場寫有隱藏限量菜色的小黑板，角椒鑲肉、蓮藕當歸鴨餅、鮪魚酸豆牛肉捲、蝦味糕渣，竟然還有伊比利3年火腿搭虱目魚，一道道繁複手路菜才最讓人驚豔！

出乎意料地還有很不「東區」的價格，而且除了提供啤酒，更推薦搭配紅白酒一起吃，原來吃鹹酥雞也可以是很時髦的事。

▲有看過這麼浮誇的鹹酥雞嗎？背後叢林風的網美牆更是必拍。（圖／記者蕭涵云攝）
▲有看過這麼浮誇的鹹酥雞嗎？背後叢林風的網美牆更是必拍。（圖／記者蕭涵云攝）
原火乍初

而近期熱夯的鹹酥雞網美店「原火乍初」，是黑澀會美眉和新東家老闆林哲嶔（King）等多位朋友一同開設，大膽挑戰超多美食的林森北路七條通，以炸物居酒屋之姿藏有3D海景壁畫、植栽牆、鏤空窗框等拍照熱點，別有洞天的隱藏景點就在這。

▲沒想過吃個鹹酥雞也可以很有儀式感。（圖／記者蕭涵云攝）
▲沒想過吃個鹹酥雞也可以很有儀式感。（圖／記者蕭涵云攝）
不管初訪或回頭客，必定推薦口感奇特的台南大扁，爽脆有嚼勁超涮嘴，清爽不油膩的鹹酥雞，搭配洋蔥、蒜片、酸菜、醃蘿蔔和檸檬，風味不同各有擁護者。銀絲卷上的煉乳淋得絲毫不手軟，螞蟻人必點。

▲晚上搖身變成夜店風，竹籃裡的台南大扁極推薦，吃完還想外帶一份回家。（圖／記者蕭涵云攝）
▲晚上搖身變成夜店風，竹籃裡的台南大扁極推薦，吃完還想外帶一份回家。（圖／記者蕭涵云攝）
配餐飲品從特製氣泡茶、啤酒到紅白酒，還有威士忌應有盡有。像鞦韆的竹籃、燦金色的盤叉與厚重石碗，更不用說浮誇的鹿角酒桶，滿滿儀式感。晚上九點過後燈光調暗，結合霓虹燈和LED螢幕的迷幻感，對得起「最秋鹹酥雞」稱號。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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