文青鹹酥雞當道！時髦台菜配紅白酒　路邊攤變網美店？

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鹹酥李
使用家傳秘方將雞腿肉加入麻油和多種調味料一起醃製後油炸，鹹酥李提供自由任選的8種配料，九層塔、炸蒜頭、生蒜碎、洋蔥絲、蔥花、花生，最特別的是竟然有蘋果片和鳳梨丁可選。搞得跟台菜熱炒一樣豐富，重點是配料就算全加也是完全免費！鹹酥李大方表示「自己的人生自己決定」啊。
裝進文青白色紙盒裡的炸物，經過脫油處理吃起來很清爽，連胡椒鹽量的多寡和辣度皆可調整，鹹酥李店裝白淨又老是大排長龍，不說還以為是哪家手搖飲名店。
蘋果不只是加進鹹酥雞的配料，「蘋果酥酥」把特製的酥炸漿包覆在蘋果外層，油炸過後外皮酥脆、果肉卻變嫩，搭配特製的肉桂糖粉，作為飯後甜點收尾剛剛好！另外還有炸紅豆麻糬可選。
初炸小食店
隱身在國父紀念館巷弄的初炸小食店，擁有西餐廳背景的店長老闆們，催生中西合併的創意菜單。部分食材還會先滷再炸，甚至下鍋炒過，隆重的程度根本把鹹酥雞當成台菜在伺候。難怪創立短短幾年已被米其林名廚江振誠踩點好幾次，還吸引《Buzzfeed》慕名來採訪。
乍看菜單以為沒有太大的驚喜，頂多把滷豬腳、糯米椒都拿來炸，但真正厲害的是現場寫有隱藏限量菜色的小黑板，角椒鑲肉、蓮藕當歸鴨餅、鮪魚酸豆牛肉捲、蝦味糕渣，竟然還有伊比利3年火腿搭虱目魚，一道道繁複手路菜才最讓人驚豔！
出乎意料地還有很不「東區」的價格，而且除了提供啤酒，更推薦搭配紅白酒一起吃，原來吃鹹酥雞也可以是很時髦的事。
原火乍初
而近期熱夯的鹹酥雞網美店「原火乍初」，是黑澀會美眉和新東家老闆林哲嶔（King）等多位朋友一同開設，大膽挑戰超多美食的林森北路七條通，以炸物居酒屋之姿藏有3D海景壁畫、植栽牆、鏤空窗框等拍照熱點，別有洞天的隱藏景點就在這。
不管初訪或回頭客，必定推薦口感奇特的台南大扁，爽脆有嚼勁超涮嘴，清爽不油膩的鹹酥雞，搭配洋蔥、蒜片、酸菜、醃蘿蔔和檸檬，風味不同各有擁護者。銀絲卷上的煉乳淋得絲毫不手軟，螞蟻人必點。
配餐飲品從特製氣泡茶、啤酒到紅白酒，還有威士忌應有盡有。像鞦韆的竹籃、燦金色的盤叉與厚重石碗，更不用說浮誇的鹿角酒桶，滿滿儀式感。晚上九點過後燈光調暗，結合霓虹燈和LED螢幕的迷幻感，對得起「最秋鹹酥雞」稱號。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！