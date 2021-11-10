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「搞了」AV女優導致分手？庹宗康、李婉鈺回應了

▲李婉鈺（左圖）、庹宗康分手原因再度成為焦點。（圖／李婉鈺、庹宗康臉書）
▲李婉鈺（左圖）、庹宗康分手原因再度成為焦點。（圖／李婉鈺、庹宗康臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-11-10 15:09:01｜2021-11-10 15:28:18

前台北市議員李婉鈺擁有168公分身高、34E好身材，加上作風直率、辛辣，讓她異性緣極佳，過往男伴橫跨政、商、娛樂圈，與藝人張克帆、庹宗康、立委劉建國等人都有一段情。沒想到，近日她在一支前本土AV女優觀月雛乃的影片下留言，大爆當年就是因為庹宗康搭上觀月雛乃，兩人才分手，掀起議論。

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▲49歲李婉鈺保養得宜。（圖／李婉鈺臉書）
▲49歲李婉鈺保養得宜。（圖／李婉鈺臉書）
▲李婉鈺堪稱政壇話題女王。（圖／李婉鈺臉書）
▲李婉鈺堪稱政壇話題女王。（圖／李婉鈺臉書）
觀月雛乃早前上《國光幫幫忙》節目受訪，訪問片段今年8月18日在臉書粉專上架，怎料，李婉鈺今（10日）凌晨在影片底下留言：「庹宗康就是因為搞了她，我們才會分手的啊！」並附上一個難過的表情符號，驚人之語讓網友嘩然，「有喝酒嗎」、「怎麼自爆啊」、「我來朝聖了」、「怎麼會突然想起這件事情」。

▲觀月雛乃曾上《國光幫幫忙》。（圖／永遠的國光幫幫忙YouTube）
▲觀月雛乃曾上《國光幫幫忙》。（圖／永遠的國光幫幫忙YouTube）
據《三立新聞網》報導，對於該條留言，李婉鈺表示，帳號遭人被盜用，「我不曉得這件事，抱歉沒辦法回應」；庹宗康透過經紀人回應並非事實，今下午出席動畫配音記者會，也避談此事，至於觀月雛乃則說：「我不認識她，也不知道這是什麼意思！」

▲庹宗康如今已結婚生子。（圖／庹宗康臉書）
▲庹宗康如今已結婚生子。（圖／庹宗康臉書）
事實上，李婉鈺2004年被拍到穿比基尼，與庹宗康在金山海邊熱吻，戀情因而曝光，小倆口交往2年，一度論及婚嫁，但後來卻傳出分手，且兩方說法不同調，李婉鈺稱被男方狠甩，庹宗康則說和李婉鈺是在他車上談判，且和平地分手。（編輯：楊穎軒）

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