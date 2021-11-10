竹縣議員劉建民質詢 關切尖石觀光道路安全

新竹縣議員劉建民今(10)日在新竹縣議會第19屆第6次定期會質詢時表示，鄉道竹60線是通往尖石鄉後山重要的觀光路線，部分路段坑洞影響通行安全及觀瞻，希望加強道路維護管養。劉議員呼籲前往山區的遊客要有安全概念，並請縣府相關單位加強宣導，確保旅遊安全，也可避免消防救護人員在湍急溪流中涉水救人的險象。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-11-10 14:50:12｜2021-11-10 14:53:00
鄉道竹60線是通往尖石鄉司馬庫斯、新光、鎮西堡等觀光景點的重要道路， 新竹縣府工務處長林鶴斯在答詢時公佈好消息表示，路況不良的37K-44K+800以及45K+100-47K道路改善工程，上個月（10月7日）獲得交通部同意補助4040萬進行道路改善工程，待修正計畫審核通過後，就可辦理。
疫情逐漸解封，逢假日都有大量遊客到山區旅遊, 為避免受困意外發生，劉議員提醒遊客入山前要有適合的裝備，並掌握地勢及天候狀況。新竹縣長楊文科表示，只要發布海上颱風警報、且中央氣象局雨量預報新竹縣山區雨量達大雨標準以上時，消防局就會依災害防救法第31條，公告新竹縣本縣山區及其溪流劃設警戒區域禁止進入。警方也會藉由路口監視器及交通崗執勤人員，隨時提供車流(潮)路況及相關訊息，確保遊客安全。針對劉建民、林秉君、張益生三位原住民議員，建議在原住民族行政處增設第三科，楊縣長9日也帶在議場答詢時允諾成立。
劉建民同時質詢關心尖石消防分隊及田埔分隊的人力問題、竹縣率全國之先推動原住民族地區簡化建築管理辦法的進度，以及秀巒白石溪右岸崩塌後秀巒國小的因應作為等等議題，相關單位也一一予以回覆。