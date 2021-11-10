苗栗男童疑遭虐殺埋屍！今法醫解剖 遺骨採生物跡證鑑識
本月4日，苗栗縣竹南鎮驚傳男童疑遭虐死埋屍案，年僅不到1歲的小男童，疑因哭鬧遭生父生母虐打，之後掩埋在廣源科技園區附近山區附近樹林，直到6歲姊姊因遲遲未入籍上學，經相關單位介入調查後，才發現這起驚人命案。10日上午，檢警於頭份殯儀館相驗解剖，但由於男童僅剩碎骨，所以無法確認死因，法醫已在遺骨上採取生物跡證進行鑑識，後續靜待鑑識後確認。
編輯中心/綜合報導
2021-11-10 15:19:51
據檢警調查，42歲林姓男子、31歲陳姓同居人，2人同居生下2女1子，而6歲大女兒是陳女跟前夫所生，死者男童排行第三，家裡共4名子女。1年多前，2人因疑似虐打男童，導致其死亡後，將其掩埋在偏僻樹林內，期間持續盜領育兒津貼，直到今年4月間，因6歲女童未上學，警方上門尋訪，整起命案才曝光。
林男被檢方依殺人、棄屍、詐欺罪，且有串證與逃亡之虞，向苗栗地院聲押獲准，陳女因懷孕35周即將臨盆，因此被檢方諭令限制住居，每天需到派出所早晚報到。而剩下的3名年幼女童，因營養不良、身體瘦弱，已被社會局緊急安置。一開始林男、陳女供稱，系以巧拼地墊把男童全身罩住，避免他吵鬧，不料男童竟無呼吸心跳。今法醫解剖、採取生物跡證，已釐清確切死因。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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