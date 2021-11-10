習近平：盼中美共同應對國際問題　管控分歧

我是廣告 請繼續往下閱讀
信件表示，當前，中美關係正處於重要歷史關口，兩國合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確選擇。
習近平並強調，中方願本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，同美方加強各領域交流合作，共同應對重大國際和地區問題、全球性挑戰，同時妥善管控分歧，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。
據報導，秦剛致詞時表示，習近平的賀信表達了中方對發展中美關係的積極態度和原則立場。
秦剛並稱，中方對美政策保持高度的延續性和穩定性，始終從兩國人民和世界人民根本利益出發，從戰略高度和長遠角度看待和把握中美關係。
他還提到，「有人說，中美關係不能回到從前了，難道就因為如此，我們就可以不珍惜，甚至任意破壞它嗎？我們絕不認同。」
秦剛表示，中方期待與美國政府和各界有識之士一道，按照中美元首通話的精神，加強對話、管控分歧、聚焦合作，共同為推動中美關係重回正軌而不懈努力。
據報導，美中關係全國委員會新任主席、美國前財政部長路傑克（Jacob Lew）在會中轉述美國總統拜登（Joe Biden）賀信。
賀信表示，世界正處於歷史的轉折點。從應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情到解決氣候變遷危機的現實威脅，美中關係具有全球意義。
信件稱，解決這些挑戰和抓住諸多機遇需要國際社會更廣泛地團結起來，「我們每個人都盡自己的一份力量來建設一個安全、和平、充滿活力的未來。」（編輯：繆宗翰/周慧盈）1101110