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習近平：盼中美共同應對國際問題　管控分歧

▲中國國家主席習近平表示，願與美方共同應對重大國際和地區問題、全球性挑戰，同時妥善管控分歧。。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平表示，願與美方共同應對重大國際和地區問題、全球性挑戰，同時妥善管控分歧。。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-10 18:24:04

（中央社台北10日電）美中關係全國委員會（NCUSCR）於當地時間9日在紐約舉辦年度晚宴。據新華社，中國國家主席習近平在賀信中表示，願與美方共同應對重大國際和地區問題、全球性挑戰，同時妥善管控分歧。

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報導表示，中國駐美國大使秦剛在會中宣讀習近平賀信。信件稱，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一。中美分別作為最大的發展中國家和最大的發達國家以及聯合國安理會常任理事國，能否處理好彼此關係攸關兩國和兩國人民根本利益，攸關世界前途命運。

信件表示，當前，中美關係正處於重要歷史關口，兩國合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確選擇。

習近平並強調，中方願本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，同美方加強各領域交流合作，共同應對重大國際和地區問題、全球性挑戰，同時妥善管控分歧，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。

據報導，秦剛致詞時表示，習近平的賀信表達了中方對發展中美關係的積極態度和原則立場。

秦剛並稱，中方對美政策保持高度的延續性和穩定性，始終從兩國人民和世界人民根本利益出發，從戰略高度和長遠角度看待和把握中美關係。

他還提到，「有人說，中美關係不能回到從前了，難道就因為如此，我們就可以不珍惜，甚至任意破壞它嗎？我們絕不認同。」

秦剛表示，中方期待與美國政府和各界有識之士一道，按照中美元首通話的精神，加強對話、管控分歧、聚焦合作，共同為推動中美關係重回正軌而不懈努力。

據報導，美中關係全國委員會新任主席、美國前財政部長路傑克（Jacob Lew）在會中轉述美國總統拜登（Joe Biden）賀信。

賀信表示，世界正處於歷史的轉折點。從應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情到解決氣候變遷危機的現實威脅，美中關係具有全球意義。

信件稱，解決這些挑戰和抓住諸多機遇需要國際社會更廣泛地團結起來，「我們每個人都盡自己的一份力量來建設一個安全、和平、充滿活力的未來。」（編輯：繆宗翰/周慧盈）1101110

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