王必勝挾元配出面認錯　美女律師：不應該爛起來當標竿

衛福部醫福會執行長王必勝與小15歲的林姓護理師爆出婚外情，還生了一個小孩，從起初的否認到媒體曝光證據，他才坦承錯誤，尋求元配原諒，今（10）日偕同元配接受媒體專訪內容曝光，證實斬斷婚外情，還懺悔與林女是一段不適當、不應該的關係，說法數變被罵是「渣男」，連美女律師李怡貞也看不下去，形容男人這種擠牙膏式的認錯手法，堪稱是現代流行的「滾動式修正處理法」，三立主播高毓璘則留言附和「所以說嘛，不婚不生才是王道啊！」





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▲李怡貞發表對王必勝婚外情看法，引起網友熱議。（圖／翻攝李怡貞FB）

王必勝10月不倫戀曝光，說法一變再變，處理過眾多離婚官司的李怡貞當時就暗酸「他是天下奇才，可以周旋於正宮、小三之間，體力超好還可以再生幼女，到處出國帶小三，每月還給林女6萬元零用錢，簡直是時間管理大師高手」，獲得不少粉絲共鳴，怒罵劈腿行為。





今日再聽聞王必勝斬斷婚外情，李怡貞在臉書發文說「不適當、不理想、相當不好的是關係？還是人？」 表示私領域跟公領域分開處理也罷，但是「王第一時間否認反駁、第二時間模糊道歉、小三再出手黑白講提油救火、最後與太太一起受訪承認錯誤。有什麼就說什麼的正直很難？只能說現在流行滾動式修正處理法」。





▲面對網友說法，李怡貞說「公眾人物不應該爛起來當標竿」。（圖／翻攝李怡貞FB）

網友熱烈討論此事，有人說疫情病例數字要校正回歸，沒想到不倫戀也跟疫情一樣，需要滾動式修正，也有粉絲認為王必勝不是最渣的外遇男，不必一直討論，李怡貞則回覆，「的確社會上爛的人真的超多，但是公眾人物不應該爛起來當標竿」，對此深深不以為然。



