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議員批「慶記之都」　黃宗仁：做不好可走人、莫消費警察

▲新北市發生槍擊案遭民代抨擊「慶記之都」，警察局長黃宗仁（圖）為基層員警抱不平。（圖／翻攝自新北市政府警察局臉書）
▲新北市發生槍擊案遭民代抨擊「慶記之都」，警察局長黃宗仁（圖）為基層員警抱不平。（圖／翻攝自新北市政府警察局臉書）

中央社

2021-11-10 15:25:49

（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市發生槍擊案，民代指為「慶記之都」，警察局長黃宗仁今天在市政會議為基層員警的努力遭扭曲感到不平與憤怒。他說，如治安真不好局長可以走人，但請外界不要消費警察。

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民主進步黨籍新北市議員戴瑋姍9日舉行記者會，指稱新北為「慶記（閩南語：子彈）之都」，指稱連續發生槍擊案，三重警分局破案率不如平均值，要求新北警方改善治安、補充人力、加強犯罪預防。

新北市警察局長黃宗仁今天在市政會議為基層員警打抱不平，他說，全國都會發生零星的刑案，但儘速破案更重要，「治安不好是警察局長要負責，做不好局長走人，但不要打擊基層員警士氣」。

黃宗仁說，他要求警察要掌握犯罪破案速度，常比喻「月亮出來時犯罪，太陽出來後就破案了」。龐大的新北市人口結構複雜，治安非一蹴可幾。即使進步的社會也會有一定的犯罪人口，但警察會拚了老命將罪犯逮捕回來。

他表示，新北結合「第三方警政」策略，聯合相關局處力量打擊犯罪，雖偶有打架事件，警方執法態度才是治安良好關鍵。他不願強調警政署與媒體的評比調查，新北治安滿意度都名列前茅；不與其他縣市比較人口結構與治安評比數據，因民眾的感受更重要。

黃宗仁接受中央社記者電訪表示，盼外界莫因不瞭解警察體質而批評新北治安，新北因勤務受傷的員警很多，警察在各職業的平均餘命也很低，抨擊新北為「慶記之都」是消費警察、消費人民恐慌的行為，他為此不平與憤怒。

警察出身的市長侯友宜聽取報告後表示，他要為警察說公道話，警察與消防的工作特殊，辛苦不輸給軍人，大家沒當過警察無法體會壓力，警察在民眾休息時，還要冒生命風險繼續執勤。

侯友宜說，「保護人民」只是民眾心中一句話，但警察的家屬卻要擔心親人每天在槍林彈雨中；警察願意熬夜傷身奉獻給這塊土地，是使命感索然。新北人口治安複雜且資源不足，但警消沒有抱怨仍繼續做好治安、公安、食安，談何容易。

侯友宜說，在新北市服務11年，藉「第三方警政」解決很多事情，警察也扛起責任甘冒生命風險解決許多幫派衍生的老案子，對零星個案立即迅速偵破，市民可感受警察是人民的守護神。

他說，要求警察行政中立不介入黨派，一起捍衛中華民國守護台灣全體國民，相對的，也希望政治也不要打擊警察士氣，不要污衊、操控與不實的打擊，要給予支持的力量。（編輯：方沛清）1101110

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