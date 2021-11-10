議員批「慶記之都」　黃宗仁：做不好可走人、莫消費警察

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新北市警察局長黃宗仁今天在市政會議為基層員警打抱不平，他說，全國都會發生零星的刑案，但儘速破案更重要，「治安不好是警察局長要負責，做不好局長走人，但不要打擊基層員警士氣」。
黃宗仁說，他要求警察要掌握犯罪破案速度，常比喻「月亮出來時犯罪，太陽出來後就破案了」。龐大的新北市人口結構複雜，治安非一蹴可幾。即使進步的社會也會有一定的犯罪人口，但警察會拚了老命將罪犯逮捕回來。
他表示，新北結合「第三方警政」策略，聯合相關局處力量打擊犯罪，雖偶有打架事件，警方執法態度才是治安良好關鍵。他不願強調警政署與媒體的評比調查，新北治安滿意度都名列前茅；不與其他縣市比較人口結構與治安評比數據，因民眾的感受更重要。
黃宗仁接受中央社記者電訪表示，盼外界莫因不瞭解警察體質而批評新北治安，新北因勤務受傷的員警很多，警察在各職業的平均餘命也很低，抨擊新北為「慶記之都」是消費警察、消費人民恐慌的行為，他為此不平與憤怒。
警察出身的市長侯友宜聽取報告後表示，他要為警察說公道話，警察與消防的工作特殊，辛苦不輸給軍人，大家沒當過警察無法體會壓力，警察在民眾休息時，還要冒生命風險繼續執勤。
侯友宜說，「保護人民」只是民眾心中一句話，但警察的家屬卻要擔心親人每天在槍林彈雨中；警察願意熬夜傷身奉獻給這塊土地，是使命感索然。新北人口治安複雜且資源不足，但警消沒有抱怨仍繼續做好治安、公安、食安，談何容易。
侯友宜說，在新北市服務11年，藉「第三方警政」解決很多事情，警察也扛起責任甘冒生命風險解決許多幫派衍生的老案子，對零星個案立即迅速偵破，市民可感受警察是人民的守護神。
他說，要求警察行政中立不介入黨派，一起捍衛中華民國守護台灣全體國民，相對的，也希望政治也不要打擊警察士氣，不要污衊、操控與不實的打擊，要給予支持的力量。（編輯：方沛清）1101110