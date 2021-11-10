COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

民進黨團表決前臨時倒戈！北市敬老金自治條例順利過關

▲在台北市議會藍綠黨團共同支持下，10日下午「敬老金致送自治條例」順利三讀過關。（圖／記者丁上程攝，2021.11.10）
▲在台北市議會藍綠黨團共同支持下，10日下午「敬老金致送自治條例」順利三讀過關。（圖／記者丁上程攝，2021.11.10）

記者丁上程／台北報導

2021-11-10 15:48:15

台北市議會今（10）日下午針對「重陽節禮金致送自治條例」進行表決。除了國民黨團發出甲級動員令，要求所有黨團議員都得出席投票外，民進黨團也在經過黨團會議後，決定倒戈支持自治條例通過，僅在「排富條款」上與國民黨團的態度上有所差異，不過最後國民黨憑藉人數優勢，讓自治條例順利通過，也讓北市府未來在敬老金發放上於法有據。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨團在兩週前的黨團協商中，臨時將擱置2年的敬老金自治條例提出來討論，並打算與其他法案一同過關，不過卻遭到民進黨團與其他無黨籍議員阻擋。民進黨團認為敬老金相關議題，應交由下任市長在進行處理，其他較為年輕的無黨籍議員則認為不應立法發放敬老金。

而在今日議會定期大會中，國民黨原本打算透過人數優勢，透過表決的方式讓自治條例過關。而在經過討論後，國民黨團決定些微修正領取資格，將原本65歲以上長者「普發」的模式，改為「所得稅申報稅率達40%以上的長者」不具請領資格，雖然僅限制1.5%左右的長者不得領取，但仍舊在形式上達到「排富」的效果。

不過民進黨團則一改過去「下任市長再討論」的態度，轉而倒戈支持該自治條例通過，而且還在「排富條款」反對國民黨的方案，認為重陽敬老金應該維持停發之前的「普發」模式，也讓外界大改意外。而最終國民黨提出的「排富」版本自治條例，因為贊成人數未過半而未通過。而原版本「不排富」的發放模式，則在國民黨及民進黨議員共同贊成的情況下通過。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀