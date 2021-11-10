民進黨團表決前臨時倒戈！北市敬老金自治條例順利過關
台北市議會今（10）日下午針對「重陽節禮金致送自治條例」進行表決。除了國民黨團發出甲級動員令，要求所有黨團議員都得出席投票外，民進黨團也在經過黨團會議後，決定倒戈支持自治條例通過，僅在「排富條款」上與國民黨團的態度上有所差異，不過最後國民黨憑藉人數優勢，讓自治條例順利通過，也讓北市府未來在敬老金發放上於法有據。
記者丁上程／台北報導
2021-11-10 15:48:15
國民黨團在兩週前的黨團協商中，臨時將擱置2年的敬老金自治條例提出來討論，並打算與其他法案一同過關，不過卻遭到民進黨團與其他無黨籍議員阻擋。民進黨團認為敬老金相關議題，應交由下任市長在進行處理，其他較為年輕的無黨籍議員則認為不應立法發放敬老金。
而在今日議會定期大會中，國民黨原本打算透過人數優勢，透過表決的方式讓自治條例過關。而在經過討論後，國民黨團決定些微修正領取資格，將原本65歲以上長者「普發」的模式，改為「所得稅申報稅率達40%以上的長者」不具請領資格，雖然僅限制1.5%左右的長者不得領取，但仍舊在形式上達到「排富」的效果。
不過民進黨團則一改過去「下任市長再討論」的態度，轉而倒戈支持該自治條例通過，而且還在「排富條款」反對國民黨的方案，認為重陽敬老金應該維持停發之前的「普發」模式，也讓外界大改意外。而最終國民黨提出的「排富」版本自治條例，因為贊成人數未過半而未通過。而原版本「不排富」的發放模式，則在國民黨及民進黨議員共同贊成的情況下通過。