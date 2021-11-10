敬老金停發6年死灰復燃 柯文哲終究不敵「貪婪老人」？
從2019年擱置至今超過2年的《台北市重陽節禮金致送自治條例》，在國民黨憑藉人數優勢、民進黨也倒戈贊成的情況下，終於順利闖關成功，也讓台北市政府未來若要重新發放重陽敬老金，將會有法規支持。台北市長柯文哲2014年上任至今，只在2015年時發放過一次敬老金。議會藍綠兩黨今年強渡關山，是否會讓柯文哲態度有所改變，值得關注。
記者丁上程／台北報導
2021-11-10 18:34:54｜2021-11-10 18:36:18
「啊如果你要跟他們講說，你就是貪婪的老人，你就是沒有拿到1500你不爽，你罵他，他更不爽。」柯文哲2018年競選連任期間，以「貪婪老人」形容欲爭取重陽敬老金的長者，引發社會各界議論。不過透過該說法也不難看出柯文哲對於直接發放現金的社會福利相當反感，也因此在停止普發敬老金後，將更多預算撥用至北市老人社福相關項目，其中最大宗的，莫過於替北市9成以上的年長者補助健保費。
至於2019年由國民黨議員們發起的《重陽節禮金致送自治條例》，擱置至今超過2年，為何會死灰復燃？原因在於，北市府今年為了補貼敬老卡在疫情期間未使用的點數，進而加發1500元的敬老卡補助金。而在政黨協商討論該筆預算墊付案的過程中，國民黨團順勢提議將擱置已久的自治條例重啟討論，且繼而針對該案發起表決。而對此案原本抱持反對意見的民進黨，也在表決前倒戈、支持重發敬老金。
不過柯文哲也相當堅持己見，除了向國民黨議員們表述地方自治法相關規定，議會不能做出增加預算的相關決議外，也表明該自治條例若在議會通過表決，市府方面會因窒礙難行而向議會提起覆議。此外柯文哲也強調，2022年沒有重新發放重陽敬老金的相關計畫，也未編列相關預算。若北市府真的在條例通過後提出覆議案，議會就得針對該案重新進行表決，且同意票數須超過2/3，所以敬老金自治條例是否能順利實行，恐怕仍有變數。