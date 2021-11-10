海神3煞痛毆男大生！市長盧秀燕震怒 傳警方「找嘸人」
台中市7日凌晨發生一起行車糾紛，一位宋姓男大學生開車載著友人，行經台中市西屯區時，不慎與一輛黑色瑪莎拉蒂「海神」擦撞，雙方發生口角，瑪莎拉蒂駕駛李姓男子與乘客共3人下車毆打宋男，將其打到顱內出血命危。台中市長盧秀燕今（10）去探望宋男表示震怒，要嚴辦徹查，但台中市警方如今卻找不到李男行蹤。
編輯中心/綜合報導
2021-11-10 16:03:16｜2021-11-10 16:14:57
據了解，25歲的李姓男子駕駛瑪莎拉蒂跑車與宋男在台灣大道、河南路口發生擦撞，隨後李男夥同另兩位車上乘客，將宋男拉出車外毆打。把宋男打到顱內出血、顱底骨折，至今還在加護病房命危搶救中。
而台中市長盧秀燕前往探視宋男時，震怒直呼要「嚴查重辦」，但台中市警方至今卻仍未能掌握李男行蹤。外界質疑警方當日到現場時，就該以現行犯將李男3人送辦。對此，台中市警方則解釋，員警到場時已屬案發事後，當時李男3人已無動手毆打宋男的行為，帶回警局製作筆錄後，已立即將涉案人等複訊並移送檢察官偵辦，並非不隨案移送。
不過如今瑪莎拉蒂駕駛李姓男子的行蹤不明，不免令警方感到尷尬。但台中市警方也強調，絕對會積極偵辦，目前已在全力清查李男下落。（編輯：倪浩軒）