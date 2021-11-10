急凍！內蒙大雪連下46小時 民宅「被暴雪吞沒」畫面曝
反聖嬰現象（La Niña）連續第二年，北半球迎來強烈寒流，日本、韓國出現極度低溫現象，中國東北、內蒙古地區更因氣溫劇烈下降，大面積降雪突破了歷史紀錄，出現暴雪積得太厚，吞沒民宅一樓門口，就連路上的道路和車輛也全被皚皚白雪覆蓋。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-10 16:32:58｜2021-11-10 17:13:25
中國自8日起迎來今年最強寒流，不僅北京比往年提早23天迎來今年第一場大雪，內蒙古地區更因為連續下了46個小時的雪，積雪量相當驚人，甚至打破60年紀錄，有當地民眾甚至發現雪積得太厚，連自家一樓也被白雪覆蓋。大雪也導致交通受阻，不僅民眾上街困難重重，路邊的積雪甚至能堆得比車還高，就連高速公路上都發生車輛回堵好幾公里，甚至傳出有車禍造成3死3傷的嚴重影響事件。根據《內蒙古新聞網》報導，通遼市的積雪已經達到兩至三公尺，部分積雪嚴重程度甚至可以淹沒一名成年人。
中國氣象局指出，這波降雪會持續到11日，未來兩天降雪才會逐漸減弱。內蒙古通遼地區已經連續降雪46小時，累計降雪量深達81.3毫米，積雪深度也一次打破了自1951年來的紀錄。此外，瀋陽也出現自1905年有氣象紀錄以來歷史罕見的特大暴雪，吉林、遼寧等地也都出現雪愈下愈大的情況，窗外看出去全被白雪覆蓋。
然而超強寒流導致的大面積降雪，除了氣溫驟降外，還有可能因為積雪未融而引發「白災」，也就是牧區出現過厚的積雪，掩埋牧草或植披受凍，導致牲畜無法正常採食，牲畜營養不良自然會逐漸消瘦、生病甚至死亡。對仰賴草原畜牧的內蒙古民眾而言相當嚴峻。
冷空氣影響範圍除了中國，日本上周末起也開始迅速降溫，韓國氣象廳也稱這是64年以來最冷10月，首爾市更在清晨時降下「初雪」，比去年下初雪的時間要提早1個月。
不過冷空氣影響恐怕還會持續，中國氣象局指出，「反聖嬰現象」讓北半球冷空氣活躍，預測下周20日前後，還有新一波冷空氣報到，屆時中國全境將降到10度以下，除了尚未消融的積雪成為問題外，原本東北三省因限電而不足供應暖氣的情況也只會更加緊張。