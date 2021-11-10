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巷仔內／藍綠同流合污　北市敬老金淪為買票金？

▲在台北市議會國民黨團及民進黨團共同贊成的絕對多數情況下，通過《重陽敬老金致送自治條例》。（圖／記者丁上程攝，2021.11.10）
▲在台北市議會國民黨團及民進黨團共同贊成的絕對多數情況下，通過《重陽敬老金致送自治條例》。（圖／記者丁上程攝，2021.11.10）

記者丁上程／特稿

2021-11-10 18:35:04｜2021-11-10 18:36:41

在台北市議會國民黨團與民進黨團共同護航下，敬老金自治條例順利通過，也讓停發6年的重陽敬老金，未來能有法源依據讓市府發放。而令人訝異的是，原本定調將敬老金發放與否的議題，交由下一任市長決定的民進黨團，竟在表決前一刻臨時倒戈，與國民黨團同流合污，讓該自治條例順利過關。

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台北市長柯文哲2014年上任後，除了在2015年發放過一次敬老金後，就隨即停止普發。至今6年期間，敬老金重發與否的議題，幾乎每年都會被拿出來討論。而今年主導預算與法規審議的台北市議會也不演了，直接讓法案順利過關。雖然名義上是為了「捍衛長者尊嚴」，但不難看出實際上是為了2022年選戰鋪路。

恢復重陽敬老金發放，藍綠議員們都各懷鬼胎。國民黨團從柯文哲停止普發重陽敬老金起，就一直積極想恢復發放，2019年更推動《重陽節禮金致送自治條例》，讓市府發放敬老金於法有據。至於原本一直反對該自治條例的民進黨團，眼見重陽敬老金重新發放，恐將成為屬於藍營民代們的政績，若此時民進黨團不轉而支持，恐怕將在2022年北市議員選戰淪為相對弱勢，所以只好臨時倒戈。

簡而言之，民代們不分藍綠在此時都為了選票，而選擇讓重陽敬老金得以復辟。那任期來到最後一年的柯文哲，是否能在藍綠的夾殺之下，仍能在最後堅持住過去一貫的理念？

柯文哲在接受質詢時，就表示議會若是通過自治條例，將會向議會提出覆議，屆時亦必須重新表決，表決門檻也從原本的1/2同意票數提高為2/3，不過在藍綠夾殺下，提出覆議恐怕效果不大；不過根據地方自治法，議會僅能針對市府提出的預算案進行刪減，不能自行增加市府預算。柯文哲也在受訪時透露，可能將對此提出釋憲。

不過明明知曉下午要進行敬老金自治條例一案進行表決，柯文哲本人與市府團隊，前一刻甚至還在議會的另一處向無黨籍議員說明預算案及優先法案，沒想到表決時不僅柯文哲早已離開議會，原本應該在大會中列席的三位副市長也都缺席，就連柯文哲擔任黨主席的台灣民眾黨，在北市議會唯一一席的議員林國成也未出席投票，似乎也暗示著柯文哲對於敬老金的態度開始有所鬆動。

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