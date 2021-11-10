巷仔內／藍綠同流合污　北市敬老金淪為買票金？

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恢復重陽敬老金發放，藍綠議員們都各懷鬼胎。國民黨團從柯文哲停止普發重陽敬老金起，就一直積極想恢復發放，2019年更推動《重陽節禮金致送自治條例》，讓市府發放敬老金於法有據。至於原本一直反對該自治條例的民進黨團，眼見重陽敬老金重新發放，恐將成為屬於藍營民代們的政績，若此時民進黨團不轉而支持，恐怕將在2022年北市議員選戰淪為相對弱勢，所以只好臨時倒戈。
簡而言之，民代們不分藍綠在此時都為了選票，而選擇讓重陽敬老金得以復辟。那任期來到最後一年的柯文哲，是否能在藍綠的夾殺之下，仍能在最後堅持住過去一貫的理念？
柯文哲在接受質詢時，就表示議會若是通過自治條例，將會向議會提出覆議，屆時亦必須重新表決，表決門檻也從原本的1/2同意票數提高為2/3，不過在藍綠夾殺下，提出覆議恐怕效果不大；不過根據地方自治法，議會僅能針對市府提出的預算案進行刪減，不能自行增加市府預算。柯文哲也在受訪時透露，可能將對此提出釋憲。
不過明明知曉下午要進行敬老金自治條例一案進行表決，柯文哲本人與市府團隊，前一刻甚至還在議會的另一處向無黨籍議員說明預算案及優先法案，沒想到表決時不僅柯文哲早已離開議會，原本應該在大會中列席的三位副市長也都缺席，就連柯文哲擔任黨主席的台灣民眾黨，在北市議會唯一一席的議員林國成也未出席投票，似乎也暗示著柯文哲對於敬老金的態度開始有所鬆動。