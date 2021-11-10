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零死角酒展、聯名特調　品味唯美初秋微醺

▲家樂福推出滿足各種需求、場景、價格的「零死角」酒展。（圖／記者陳美嘉攝，2021.11.10 ）
▲家樂福推出滿足各種需求、場景、價格的「零死角」酒展。（圖／記者陳美嘉攝，2021.11.10 ）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-11-10 16:26:09

颯爽秋日來到，涼意漸上心頭，業者推出微醺系列活動。家樂福「零死角」酒展，7位達人推薦私房酒單，精選千種酒款，酒類範圍從兩位數到五位數，膜拜酒到小資酒，更引進素食酒款；高雄英迪格高空露天酒吧Pier No.1首度與麥卡倫聯名，期間限定推出威士忌純飲及香醇特調。

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家樂福酒展即日起至12月5日，邀請吳祥毓（GAMA）等7位達人為大家提前試飲超過百種品項，可以說是滿足各種需求、場景、價格的「零死角」酒展。與家樂福合作3年的知名紅酒專欄作家安東表示：「一般人覺得紅、白酒有距離，其實輕鬆的多喝幾次酒可以體會其中的有趣之處。」

▲家樂福「零死角」酒展，7位達人推薦私房酒單，精選千種酒款。（圖／記者陳美嘉攝，2021.11.10 ）
▲家樂福「零死角」酒展，7位達人推薦私房酒單，精選千種酒款。（圖／記者陳美嘉攝，2021.11.10 ）
全台限量的珍稀酒款，今年度家樂福酒展以波爾多五大酒莊作為亮點，其中一支最高單價「木桐酒莊」2018年紅酒酒標與中國當代藝術家徐冰合作以中文書法思維將酒莊英文名稱Mouton Rothschild設計成似甲骨文的方塊字，全台僅限量30瓶。另外，不能錯過的還有義大利托茲卡尼膜拜酒（Cult Wine）—畢比格雷茲腦袋發熱單一園紅酒，家樂福全台限量58瓶。

為了確保一切符合素食者的飲食需求，家樂福獨家引進四款葡萄酒，首賣推出第二件五折的優惠。針對小資族則推薦一流名莊二軍酒及五星飯店熱賣酒款系列，二軍酒精選包含法國拉菲、波爾多聖愛司台夫卡隆等酒莊的酒款，二軍酒款受益於一流名莊相同釀製過程與釀酒師監督，可以用超高的CP值品嘗到陳年葡萄酒的風味。

▲高空露天酒吧Pier No.1與麥卡倫聯名，限定推出威士忌純飲及香醇特調。（圖／高雄英迪格提供）
▲高空露天酒吧Pier No.1與麥卡倫聯名，限定推出威士忌純飲及香醇特調。（圖／高雄英迪格提供）
高雄英迪格高空露天酒吧Pier No.1與麥卡倫聯名，即日起至11月24日限定推出威士忌純飲及香醇特調。麥卡倫12年雪莉桶富含濃郁辛香的果乾風味，風味圓潤醇厚。Pier No.1調酒師以麥卡倫威士忌為基底，調製出3款風味特調，「大人的下午茶」、「熱帶高球」及「淑女的花茶」，讓夜晚更加香醇醉人。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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