把人圍毆到昏迷不是現行犯？他：刷新三觀！警方必須自重
台中市7日凌晨發生一起行車糾紛，一位宋姓男大學生開車載著友人，行經台中市西屯區時，不慎與一輛黑色瑪莎拉蒂「海神」擦撞，瑪莎拉蒂駕駛李姓男子與另2位乘客，將宋男拉出車外毆打，打到顱內出血命危。案件引發社會高度關注，台中市長盧秀燕表示震怒，台中市議員黃健豪更質疑，「把人圍毆打到昏迷不是現行犯？警方必須要自重，才不會讓這些惡徒囂張！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-10 17:13:03｜2021-11-10 17:22:53
據了解，25歲的李姓男子駕駛瑪莎拉蒂跑車與宋男在台灣大道、河南路口發生擦撞，隨後李男與另兩位車上乘客，將宋男拉出車外毆打，把宋男打到顱內出血、顱底骨折，至今還在加護病房搶救中。警方到場後將李男等3人帶回警察局製作筆錄，複訊後移送檢察官偵辦，但並沒有依現行犯送辦，今日一度傳出警方「找嘸人」的消息，但最新則是已經將3人依殺人未遂罪嫌拘提到案。
台中市議員黃健豪在臉書發文評論此案，質疑「把人圍毆打到昏迷不是現行犯？行車記錄器清楚拍下，手持棍棒動手圍毆叫囂的惡徒，台中警方卻說這不是現行犯，這個態度刷新我的三觀！也刷新市民的三觀！」
黃健豪認為，「面對這些無視公權力、藐視警方、擾亂一般市民生活的混蛋少年仔，他們對法律、公權力無感，那政府就該有責任讓他們很有感，應全部用最嚴格、最重的標準執行法令，不得輕放。具體建議市府，從小的開始，現場每一個人都沒戴口罩、亂丟煙蒂，依據行車記錄器應逐一開罰，未繳就強制執行。」
黃健豪進一步指出，「在治安面，對這些小弟的所屬集團，台中市警方要強勢執法，加強盤查車輛、營業場所及所屬人員，並調查此案中瑪莎拉蒂車輛、其它支援車輛的購買資金來源，是否涉及洗錢及詐騙，近期台中市治安敗壞，多與相關行業有關。重點不只是這些在馬路上毆人的混蛋少年，更重要的是在他們背後，誰讓他們膽敢無視人命，一個小擦撞，卻能幾分鐘內叫10多人到場，這根本就是組織犯罪的等級！」
黃健豪最後呼籲，「市長已承諾重視此案，我也跟市長說，要用盡所有手段，遏止這些社會毒瘤在台中流竄。也再次提醒，警方必須要自重，才不會讓這些惡徒囂張！下週警察部門質詢，請局長好好交代！」（編輯：倪浩軒）