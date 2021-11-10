盤點手機通路雙11優惠　果粉注意！這家iPhone系列5.6折

我是廣告 請繼續往下閱讀
迎接雙11年度購物盛會，Apple經銷商 STUDIO A 即日起推出「2021 Apple雙11超狂購物節」，官網中「SA 認證福利機」專區，包含 iPhone 12 Pro太平洋藍、 iPhone 11紫色、 iPhone XS Max金色等 SA認證主機，活動期間最低3.2折起；Apple Watch Series 6 福利機 5.6折起，且認證主機均提供180日的主機自然損壞硬體保固維修；而目前最熱門的 iPhone 13 Pro天峰藍、 iPhone 13粉紅、星光色等福利品，除價格直接打9.5折起，並附有原廠保固一年及完整周邊配件。
全新的iPhone 13 256GB、512GB 系列指定機種，加1元即可獲得15w無線傳輸充電盤、或以1111元升級價值5850元的「超級大全配」，包括無線傳輸充電盤、20w快送充電器、保護殼或鏡面保貼及藍寶石鏡頭貼，最高現省4739元。
此外，即日凡起於官網選購MacBook Pro、Air、iMac系列主機，即可以1111元加購HomePod mini （官網限定100台），或以2222元加購價值共6120元的HomePod mini、鍵盤膜、磨砂保護殼及手提電腦包。
iPad Pro 系列主機除享1111元加價購外，還可以2222元升級價值共6780元的 homepod mini、二合一防摔保護殼含觸控板藍牙鍵盤及類紙膜保護貼，等於現賺4558元。
購買 iPad mini 6 與iPad 9，活動期間則可以1111元加價購價值2980元的藍牙鍵盤與亮面或類紙膜保護貼，現省1869元；Apple Watch S7與SE系列則可以1111元加購20W-PD雙孔快充充電器與真皮或米蘭錶帶，等於現省2169元；AirPods Pro更是直贈價值2260元的保護系列大禮包。
全台門市配合振興5倍券，同時推出「振興再加碼、5千變6千」限時優惠活動，凡使用振興5倍券紙本、數位綁定方式，單筆消費滿5000元即加贈1000元、滿1萬贈2000元商品抵用券。
傑昇通信iPhone 13 Pro Max最高現折2410元
傑昇通信雙11品牌日活動，首先祭出主打攝錄功能的iPhone 13 Pro Max，原價4萬400元的iPhone 13 Pro Max 256GB，開賣至今逾一個月仍然一機難求，但門市現貨空機價3萬8990元，最高現折2410元；搭上傑昇雙11品牌日活動，iPhone 13跟iPhone 13 mini的256GB，也分別有2410元及1710元的優惠折扣，要想便宜入手可說是絕佳時機；iPhone SE二代 128GB只要1萬3790元，現省1310元；去年的熱銷機型iPhone 12 128GB殺很大，只要2萬1990元即可入手。
蘋果新款iPad Pro旗艦平板加上雙11蘋果品牌活動優惠，11吋128GB容量下殺2210元，只要2萬2690元（原廠建議售價2萬4900元），搭配五倍券使用1.8萬有找，再送500配件金，直接最低價。
德誼數位Apple Watch SE 40mm下殺11111 元
Apple 經銷商德誼數位即日起至 11 月 30 日，同慶雙11每周皆有產品下殺至 1111 元，包含 Feeltek 玻璃 7 合 1 USB-C集線器、innfact GaN好爽！PD3.065W 雙線組合包、ADAM OMNIA M3 3加1磁吸無線充電座、iPhone13系列加購UAG耐衝擊保護殼加玻璃保護貼。
此外，在AirPods 3 全新推出後，針對既有款式的 AirPods 2 也降價來到了 4290元；而專業等級的 AirPods Pro 則特價到 6990 元。Apple Watch SE 也有豪華限時套餐，內容包含 DE Care 行動裝置險 2 年、ADAM OMNIA A1 磁吸無線充電器、犀牛頓 CrashGuard NX 防摔邊框保護殼；其中，Apple Watch SE 40mm 下殺 1萬1111 元，44mm 下殺1萬2111 元。
即日起至30 日至全台門市使用振興券購買 Apple 部分商品，就送指定配件購物金，購買最新 iPhone 13 或 iPhone 13 mini 256G以上規格即可獲得 500 元的配件購物金，iPad Air 則有 1000 元，iPad Pro 全系列商品更高達 2000 元的購物金加碼，凡購買 MacBook 全系列商品加購 Apple Care+ 即贈送市價超過 5000 元的周邊套餐；限定款藍牙喇叭 Marshall 和 Harman Kardon 消費滿 5000 元還現折 1000 元，Harman Kardon Aura Studio 3 獨享價 9990 元，再加碼贈送價值 1880 元的 JBL GO 3可攜式防水藍牙喇叭。