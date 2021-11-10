翁家明16歲女兒長到170公分 俞小凡訓話不准早戀
翁家明睽違10年重返三立，和陳冠霖、李燕搭擋演出《一家團圓》，今（10）日出席「2021 TCCF創意內容大會」，翁家明劇中飾演在外能呼風喚雨的政商大佬，在家則是十分寵溺女兒的父親，「女兒傻瓜」這一點和他不謀而合，他和俞小凡的16歲女兒從美國回台灣念書，美貌綜合父母優點，還有170公分的高挑身材，翁家明說：「我是很希望她不要談戀愛，但是想想自己年輕的時候父母也管不了，我是沒有她媽媽嚴格，她常念『像我就是被妳爸爸騙了』，每次看她講給女兒聽都好像在罵我。」
記者羅凌筠/台北報導
2021-11-10 17:09:57
翁家明笑說私下自己滿寵女兒的，女兒有時候晚起床偷懶，就會親自載女兒上學，他還問說：「這算寵嗎？」而從不進廚房的翁家明為了女兒「我想吃」3個字，也漸漸練出一手好菜，而且目前將女兒綁在身邊不許出國讀書，對兒子就不一樣，放任明年要大學畢業的兒子在國外闖。
新劇叫《一家團圓》，巧的是李燕與陳冠霖這段時間真的都在陪家人，李燕1年多沒演戲氣色非常好，原來之前她除了忙於保養品牌事業就是休息，特別是最近迷上露營，再加上養了一隻黃金獵犬，所以都帶著狗兒一起露營，享受自然的生活。而現在又將進劇組拍戲，保養品牌就先暫時交給其他朋友打理，單身的李燕有狗萬事足：「養狗之前會孤單，養一隻狗會哭、會吵、會玩，現階段有牠就好，沒有想交男友。」
而陳冠霖這一年都在陪兒子，兒子經常找他籃球單挑，他笑說其他時間都在當都市農夫和參加公益活動，他在家裡種絲瓜，連翁家明都跟想跟他要。為了能享受田園生活的感覺，陳冠霖竟養了2隻牛蛙，就是想聽蟲鳴鳥叫，結果一不注意兩隻牛蛙竟然下蛋了，他笑說起碼有2萬多顆蛋，真的把他嚇到了，半夜打撈青蛙蛋全送給水族館。