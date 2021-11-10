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竹縣議員林秉君質詢 為原民幼兒補助發聲

▲新竹縣議員林秉君（中）提出質詢，爭取保障原住民幼兒補助。(圖／新竹縣政府提供)
▲新竹縣議員林秉君（中）提出質詢，爭取保障原住民幼兒補助。(圖／新竹縣政府提供)

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-11-10 17:12:16

新竹縣議會今（10）日的第19屆第6次定期會議員質詢，由議員林秉君、劉建民及張良印提出聯合質詢，其中林秉君提到因中央新增福利政策0-6歲國家養，卻取消原住民3-6歲孩童就讀幼兒園補助津貼，期盼中央或地方能給予支持，也希望增加更多都會區聚落場域。

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林秉君說，她自己孩子在讀幼兒園時，每學期小班及中班時的補助是1萬元，大班補助是1.5萬元，但在這學期要申請時，才發現被刪除，很多家長很錯愕，雖然國家有新增0-6歲國家養政策，但很多遷居都會區的族人生活不易，她覺得不應國家政策改變，族人原有權益就被剝奪，希望建請縣府針對3-6歲的原民孩童就讀幼兒園，能否有相關的補助，協助在都會區的家長們。

新竹縣長楊文科說，感謝議員林秉君認真敬業，帶著身孕來議會質詢，同時她對於3-6歲的原民孩童就讀幼兒園補助津貼提出質疑，最主要是0-6歲國家養是中央新政策，所以中央將原有3-6歲補助被收回，而目前統計平地原住民六歲以下孩童 (含六歲)，共373人，縣府會請相關單位研議，再向中央爭取補助，謝謝林議員對幼童補助的關心。

新竹縣政府教育處長楊郡慈說，中央的0-6歲國家一起養規劃中，不管是公立幼兒園、非營利幼兒園、準公共化幼兒園、私立幼兒園都有越來越多的補助，原委會才會在今年3月來函，說明「0-6歲國家一起養」福利優於原先「3-6歲原民孩童幼兒園補助」，原民幼兒均能受惠，故補助至上學期為止，本縣也有針對五峰、尖石、關西地區就讀公立幼兒園大班的原住民幼生，免繳費，縣府會檢查是否有相對應的補助，經過交叉比對後，進一步了解，盡力協助每一位孩童。

新竹縣現有都會區原住民專屬場域，如教育中心、產銷中心，目前多設置在竹東地區，林秉君說，原住民在都會區亦有相當多人口，如竹北、新豐、湖口，但未有如竹東專屬場域之規模，盼增加都會區聚落場域。

新竹縣政府財政處說，針對竹北、新豐、湖口範圍，目前查有較低度使用之公有房地，僅有湖口鄉一處，目前本府另行辦理現勘及評估。

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