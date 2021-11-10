竹縣議員林秉君質詢 為原民幼兒補助發聲

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新竹縣長楊文科說，感謝議員林秉君認真敬業，帶著身孕來議會質詢，同時她對於3-6歲的原民孩童就讀幼兒園補助津貼提出質疑，最主要是0-6歲國家養是中央新政策，所以中央將原有3-6歲補助被收回，而目前統計平地原住民六歲以下孩童 (含六歲)，共373人，縣府會請相關單位研議，再向中央爭取補助，謝謝林議員對幼童補助的關心。
新竹縣政府教育處長楊郡慈說，中央的0-6歲國家一起養規劃中，不管是公立幼兒園、非營利幼兒園、準公共化幼兒園、私立幼兒園都有越來越多的補助，原委會才會在今年3月來函，說明「0-6歲國家一起養」福利優於原先「3-6歲原民孩童幼兒園補助」，原民幼兒均能受惠，故補助至上學期為止，本縣也有針對五峰、尖石、關西地區就讀公立幼兒園大班的原住民幼生，免繳費，縣府會檢查是否有相對應的補助，經過交叉比對後，進一步了解，盡力協助每一位孩童。
新竹縣現有都會區原住民專屬場域，如教育中心、產銷中心，目前多設置在竹東地區，林秉君說，原住民在都會區亦有相當多人口，如竹北、新豐、湖口，但未有如竹東專屬場域之規模，盼增加都會區聚落場域。
新竹縣政府財政處說，針對竹北、新豐、湖口範圍，目前查有較低度使用之公有房地，僅有湖口鄉一處，目前本府另行辦理現勘及評估。