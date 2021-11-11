玖壹壹開飯店　洋蔥掌廚、春風喊「我愛你」撩客人

本土天團玖壹壹量身打造專屬實境節目《極島冒險》第2季將於本週五上檔！在拍攝取景、成本製作更是一大考驗，這回拍攝地點落腳在台東縣太麻里鄉金崙村，雖然是一個不大的部落，但卻是這塊土地的倒影，3人經營起一間「極島大飯店」透過與入住客人的互動，體驗與原鄉共同的心理連結，所有營收捐贈給台東縣太麻里鄉金崙社區發展協會，由玖壹壹委託在當地相處15天14夜的在地好友們，以固定時間外送給獨居老人便當，第四集將於11月12日本週五，網路平台在遠傳friDay影音中午12：00首播，電視台可以在衛視中文台晚間22：00、台視晚間23：00播出，無論是在網路、電視都能精彩鎖定。
娛樂中心／綜合報導
2021-11-11 01:00:00
玖壹壹3人各自拜師學藝，建志負責小菜、洋蔥負責前菜卻把苦瓜誤認成酪梨，相當諧趣，克服心魔吃下人生第一口苦瓜，還嘗試吃起醃製生豬肉，當筷子快入口時，他忍不著腥味當場作嘔，事後回想，他形容：「心有餘悸！很像擺在廚餘桶很多天！」最後只能求饒；一掃去年把香腸烤焦等悲慘經驗，這一季洋蔥的廚藝大進步，炒起菜架勢十足、也現學月桃葉包糯米飯，端出一桌道地的部落風味餐；春風學習製作甜點司康，打趣說想融合當地食材把蝸牛加入！
3人為開業前做最後備戰，洋蔥首次擔任主廚重任，難掩緊張心情，反覆練習烹飪就希望能夠一掃去年陰霾；春風除了烤好手工餅乾外，更熱情打給隔日預約入住的客人，仔細確認對方各式需求，掛上電話時還甜喊「我愛你」作為結語；健志細心規劃好金崙部落導覽的Tour景點，而熱奔放的個性，特地向當地友人學了名為「雞速酒」的特殊調酒，喝起來順口微醺，含意為「人與人連結」。3人最後在餐廳試吃完所有要開賣的餐點，更訂出一份售價約500元的「半山腰料理」，宣告正式就緒！
這次《極島冒險2》也擴大與觀眾的互動感，與UP直播合作，首次在真人實境秀上開啟互動模式，每一集都邀請觀眾一起預測節目走向，預測成功者都有機會週週被抽出Air Pods pro，最終還會送出最大獎三陽機車。玖壹壹真性情的流露，讓每集的內容越來越精彩，上週收視表現再度創下新高，在衛視中文台播出第三集在25～49歲女性，以0.65穩坐週五同時段綜藝電視收視第一寶座，瞬間最高1.91，收視節節高升，再創佳績！（編輯：楊穎軒）