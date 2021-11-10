疫情視訊教學近視比例增高　議員呼籲落實「3010」政策

台中市議會今 (10) 日進行教育文化業務質詢，民進黨市議員江肇國、賴佳微、周永鴻、張家銨針對 110 學年第一學期學童視力不良率提出質詢表示，校園因應疫情實施視訊線上教學，卻造成全臺中 136 所國小學童近視比例增高，而教育局既沒有確實掌握統計資訊分析，又缺乏視力保健的政策。議員呼籲市府應從資料掌握做起，並遵循中央政府推行多年的「 3010 」「戶外活動 120 」「天天 5 蔬果」，切勿罔顧學童視力健康。

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江肇國指出，根據統計資料顯示，中市公私立國小共有 241 校，其中有 136 校 110 學年第一學期的視力不良率相較前一學年提高；換句話說，經過因應疫情的遠距教學後，有高達 56.43% 的校園的近視學童人數增加了。其中，中區光復國小視力不良率增加 9.2% 、清水區大楊國小增加 14.96% 、新社區大林國小增加 17.65% 、烏日區溪尾國小 18.78% ，而教育局連統計資料掌握都不完整，更無法分析、制定相關視力保健的對策。

江肇國表示，教育局現行作為僅有以視力保健為題舉辦壁報比賽、繪畫比賽，頒獎給予視力優良班級以及每週望遠凝視。江肇國呼籲，教育局遵循中央政府推行多年的「 3010 」用眼 30 分鐘後休息 10 分鐘、每天戶外活動 120 分鐘、天天 5 蔬果等政策，並對於現行高比例的線上教學落實半堂電子、半堂紙本的原則，更重要的是，教育局應追蹤並分析各校園提供的視力數據，才有可能對症下藥，制定出相關的對策。