疫情視訊教學近視比例增高　議員呼籲落實「3010」政策

我是廣告 請繼續往下閱讀
江肇國指出，根據統計資料顯示，中市公私立國小共有241校，其中有136校110學年第一學期的視力不良率相較前一學年提高；換句話說，經過因應疫情的遠距教學後，有高達56.43%的校園的近視學童人數增加了。其中，中區光復國小視力不良率增加9.2%、清水區大楊國小增加14.96%、新社區大林國小增加17.65%、烏日區溪尾國小18.78%，而教育局連統計資料掌握都不完整，更無法分析、制定相關視力保健的對策。
江肇國表示，教育局現行作為僅有以視力保健為題舉辦壁報比賽、繪畫比賽，頒獎給予視力優良班級以及每週望遠凝視。江肇國呼籲，教育局遵循中央政府推行多年的「3010」用眼30分鐘後休息10分鐘、每天戶外活動120分鐘、天天5蔬果等政策，並對於現行高比例的線上教學落實半堂電子、半堂紙本的原則，更重要的是，教育局應追蹤並分析各校園提供的視力數據，才有可能對症下藥，制定出相關的對策。
副市長令狐榮達表示，近視對孩子影響深遠，市府會跨局處合作提供學校、老師、家長等相關指引及持續性的宣導，分配孩子做運動或其他活動的時間，減少3C產品對眼睛的傷害。
教育局表示，為改善台中市學生視力問題，教育局已將「視力保健」納入台中市健康促進學校推定議題，並補助各校經費推動校內健康促進工作。此外，戶外活動是預防近視很重要的因子，因此教育局每年規劃多項學生喜歡的運動，如跳繩、路跑、大隊接力、班際籃球排球、躲避球等，讓學生下課時間走出教室，避免持續近距離用眼。
另有關學生觀看或使用3C產品時間過長部分，教育局除依教育部所定「國民小學使用電子化設備進行教學注意事項」，要求學校督導老師遵守使用電子化設備教學的時間，也請學校持續向學生、家長持續宣導「四電少於二」觀念，即每天看電視、玩電動、打電腦、用電話的時間少於2小時，同時發放給家長相關說明信件，提升家長對於視力保健的知能，與學校一起努力督導學生養成正確的用眼習慣。