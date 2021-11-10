竹縣議員張良印質詢 關切春節假期防疫措施

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新竹縣政府交旅處表示，因應春節前入境人潮，新竹縣配合中央流行疫情指揮中心調整居家10+4檢疫措施，每天與新竹縣防疫旅館持續更新房數餘量，同時向中央反映儘速增加集中檢疫所之能量及徵用官舍如警光會館、教師會館等官舍，並呼籲返台民眾提前或延後返台，以緩解春節前訂房不易、防疫旅館量能吃緊問題。
新竹縣政府交旅處指出，為吸引更多防疫旅館加入，交通部觀光局將防疫旅館補助延長至明年6月底，補助金額維持每房每晚1000元，搭配縣府加碼防疫旅館員工每月3000元獎勵金，期望提升新竹縣防疫旅館量能。
另外，新竹縣防疫計程車服務，從6輛防疫計程車增加到12輛，當檢疫者要外出採檢，由民政人員向衛生局申請，並由衛生局安排醫院採檢。
新竹縣政府環保局表示，為確保隔離及檢疫者產生的廢棄物，妥善清除處理並與一般家戶垃圾分流，以降低傳染風險，環保局提供居家檢疫垃圾清運之服務，如民眾有相關需求，可撥打服務專線03-5533543，將通知乙級清除機構前往民眾住所，協助清運垃圾。
另外，張良印議員也對新竹縣內有許多外籍移工，以及未取得身份證外籍配偶，關心這些族群該如何接獲施打通知與疫苗接種情況。
新竹縣長楊文科表示，這群人也是新竹縣重要的一份子，縣府衛生局持續透過外籍移工仲介公司等多元管道加強宣傳，外籍看護工或未取得身份證之外籍配偶，只要有居留證或向內政部出入管理局取得統一證號，即可上中央COVID-19公費疫苗預約平台(https://1922.gov.tw/)意願登記及預約接種，或是上新竹縣政府衛生局「新竹縣 COVID-19 疫苗預約接種專區」（https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=982&sms=9977）新竹縣將於每期施打時間結束後，將剩餘疫苗數量公告於新竹縣政府衛生局「新竹縣COVID-19疫苗預約接種專區」，歡迎鄉親們預約報名接種。