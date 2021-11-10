超趣味新住民遊戲！首屆台越盃搓檸檬皮大賽一次看

《四方報》報導， 由社團法人台灣東協新住民家庭成長學會、新北市易象推廣協會、台灣障友家庭經濟研究會聯合主辦，金軒國際實業有限公司贊助的「第一屆台越盃搓檸檬皮大賽」，在7日中午12點假中和區瓦窯溝邊的越南文化會館舉辦，主辦單位祭出前三名均有獎金，希望藉此達到社區融合的目的。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-10 17:23:47
遊戲規則為參賽人要在5分鐘搓完5顆檸檬，再自己挑選3顆給評審評分，評分標準有四項，包括外型潔淨程度3分，有無搓見果肉3分，外觀完整圓形2分，10顆完成時間，總計10分。比賽獎金:第一名1500元、第二名1000元、第三名500元。經過激烈的搓搓搓，前三名名單分別是鍾奇龍、洪玉雪、李明君。
東新會理事長兼金軒公司負責人喬氏黃鶯表示，搓檸檬皮是一種運動，也是一種芬香療法，更可以成為社區閒暇勞務的選項。搓好的檸檬可以用鹽水泡製鹹檸檬六個月後飲用，不但可以在季節交換時舒緩傷風咳嗽之用，還可以入菜料理，自用送禮兩相宜。另外，精心挑選的中小顆檸檬或萊姆，搓的圓滾滾好像夜明珠，加工後放在桌上或床邊或汽車前側，看著它慢慢長大，經過日光或燈光透析，金光閃閃彷如宇宙中的日月星辰，活似一顆生命之源，非常的療鬱，更適合在中、西方情人節中送給情侶和老伴當作愛情信物。
東新會理事長黃鶯結尾時強調，看著大家開心投入的畫面令人心情振奮，「讓人感覺不分台灣或越南新住民，大家都是一家人！」她説。黃鶯表示會跟核心幹部們討論，研究一下是否利用明年農曆3月1日越南雄王節擴充辦理下去，當然，也盼望有民間比較大的社團或廠商一起來聯合舉辦，讓這個活動能夠發揚光大。