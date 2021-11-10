大馬「蘭卡威」15日起對台開放！完整接種者免隔離

《四方報》報導， 隨著完整接種疫苗的全球人口陸續增加，部份國家疫情逐漸穩定，許多疫情控制住的國家紛紛摩拳擦掌，希望能重振觀光業。除了泰國開放完整接種疫苗的台灣人入境之外，馬來西亞也宣佈將對台灣人開放旅遊泡泡目的地「蘭卡威（ Langkawi ）」，只要完整接種疫苗讓想旅遊的國人們能夠前往渡假且免隔離。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-10 18:14:46
「蘭卡威」是一個充滿大自然奇景的島嶼，在這裡不僅可以從東方村乘坐高空電動纜車，直達高達 700 公尺的馬西岡山頂峰，眺望蘭卡威全景，更可以如漫步雲端般的在天空步道上行走。除了山景，潛水愛好者的天堂「巴雅島海洋公園」也是蘭卡威必遊的景點，那湛藍的海水與多變的海洋生物將會讓旅客流連忘返。
如今馬來西亞跟進泰國的旅遊政策，對台灣開放旅遊泡泡目的地，讓想出國的旅客多個選擇。另外，馬來西亞政府同時宣佈，觀察3個月後，如果成效佳，第2波將考慮開放可直飛的吉隆坡和檳城，希望能促進台灣和馬來西亞的旅遊和文化交流。
目前各國邊境管制狀況，符合入境條件後能免隔離的有美國、泰國、英國和阿根廷，都需完整接種特定疫苗及提供相關陰性證明；新加坡則是要機場核酸檢測陰性，會開放疫苗接種者通道。