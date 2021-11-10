達賴喇嘛考量兩岸關係寧不訪台　無計畫見習近平

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達賴喇嘛表示，他雖然沒有計劃見習近平，但隨著年歲漸長，他想再見一見老朋友們，不過因為台灣和中國的關係「相當微妙」，他會避開台灣。他說：「我寧可安靜待在印度這裡。」
達賴喇嘛曾分別在1997年、2001年及2009年訪問台灣；首次訪台與已故總統李登輝見面；第二次訪台則在前總統陳水扁執政時期，與陳水扁和馬英九會面；第三次在前總統馬英九執政時期，到高雄為莫拉克風災的災民祈福，當時馬英九顧慮到中國的反應，並未與達賴喇嘛會面。
去年達賴喇嘛透過視訊為亞洲信徒說法時曾談到，如果北京允許，2021年有可能訪問台灣。
另外，達賴喇嘛今天也被問到，由於新疆等地的少數民族遭到壓迫，國際社會是否應該抵制北京冬奧。
他表示：「有關西藏和新疆，我們有自己獨特的文化，心胸較狹隘的中國共產黨領袖不了解異文化的多樣性。」
達賴喇嘛指出，中國不是只有漢民族，也有其他不同族群，然而「實際上，漢族控制太多」。
但他也說，自己未對作為人類同胞的中國弟兄姊妹抱持反對意見，且概括而言，他支持共產主義與馬克思主義背後的理想。
中國解放軍在1950年進入西藏，隨後加以控制，此後西藏成為中國境內限制最多且最敏感區域之一。
在藏人起義反對中國統治失敗後，達賴喇嘛於1959年流亡印度，數十年來他積極尋求全球支持故鄉的語言和文化自主權。北京則視達賴喇嘛為危險的「分裂分子」或分離主義者。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1101110