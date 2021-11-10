比水某更重要的人！顏寬恒看著她時眼神最溫柔

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顏清標有兩個老婆，大房黃美貴生下長子顏寬恒，二房侯麗娟生次子顏仁賢、三子顏宏全、四女顏莉敏、五子顏嘉儀。早婚是顏家傳統，顏清標和顏寬恒都是18歲當父親，小兒子顏嘉儀更早，16歲就娶妻生子，兩個媳婦嫁入顏家時，也都只有16歲和17歲。
現年61歲的顏清標36歲當阿公，54歲時，顏寬恒孫女「菲比」出生，讓他升格為阿祖，家族成了五代同堂。
顏寬恒對外聊起自己的親子關係時，曾說小時候很敬畏父親：「他在東邊我們就自然往西邊去」，當年第一次參與立委補選，「臨時代父出征很突然」，但這是他身為長子的宿命，為了讓下一代自由發展，顏寬恒的臉書少見3個孩子：「我不鼓勵他們從政、希望他們走自己的路。」
自從連任失利後，顏寬恒多了和家人相聚時間，尤其是今年中的防疫期間，他「賺」到難得的三代同堂，端午節前夕，他在臉書po和孫女菲比一起做香包的照片，選的是最容易讓網友聯想的「中部粽」造型，還開起玩笑「阿公想到阿祖（顏清標）的時候。都只想到包水餃啦！」網友卻回「女兒真是漂亮」！
兩天後顏寬恒發健身文，提到運動「雖然氣喘吁吁，但為了能跟孫女一直走下去，寬恒也還是忍住了。」網友回應他減重不忘放閃，幾天後他再po教孫女唸唐詩《遊子吟》的影片，舉止充滿寵溺，還透露「寬恒當了阿公之後，才開始認真學習帶小孩；也會盡量幫忙送孫子孫女上學，或是幫忙分攤帶小孩的工作。」
短短8天，小菲比就在少年阿公臉書出現3次，友人透露，顏寬恒和長孫女的感情最好，不過隨著他投入補選，這種悠閒的爺孫同樂場景，以後恐怕不常出現了。