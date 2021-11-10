公投4個都同意？國民黨內雜音多 羅智強籲聰明定位應戰
年底四項公投案，國民黨內對於是否要四個都同意有雜音，尤其宜蘭縣長林姿妙開第一槍反對重啟核四公投後，黨副秘書長林為洲表態自己的公投組合是「3好1尊重」，另名黨副秘書長羅智強則呼籲，全黨必須要有聰明的戰場定位，以「公投反萊豬，4個都同意」為主軸。
記者余祥／台北報導
2021-11-10 17:35:00
羅智強表示，做為「反萊豬」、「公投綁大選」2項公投案的催生者，他要嚴肅告訴大家，如果國民黨不能夠把戰場定位清楚，與民間團體在4項公投做好分工、分進合擊，「1218的4項公投將全軍覆沒！因為民進黨真的很厲害。」
羅智強建議國民黨採用「公投反萊豬，4個都同意」作為行動主軸，不要再糾結是2個同意或4個同意的泥淖中，用「公投反萊豬，4個都同意」清楚的定位戰場，一旦當國民黨定調「公投反萊豬，4個都同意」，也將同時為林姿妙反對核四的立場解套，因為國民黨不是一言堂，羅智強支持重啟核四，林姿妙反對重啟核四，羅智強、林姿妙的主張誰對誰錯就交給公投來解決。
羅智強分析，雖然民進黨對這次公投的口號是「四個不同意」，但實際上民進黨非常害怕「反萊豬」、「公投綁大選」這2項公投，因為人民對民進黨餵大家吃萊豬真的很憤怒，這是全台灣人民共識度最高的公投，所以民進黨鋪天蓋地想把議題戰場引導民意呈現五五波的「重啟核四」，然後轉移焦點，讓人民冷卻甚至遺忘民進黨開放萊豬、閹割公投帶來的民怒和不滿。