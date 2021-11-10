男大生遭海神惡煞痛毆 逢甲大學發聲明呼籲路人出面作證
台中市7日凌晨發生一起行車糾紛，一位宋姓男大學生開車行經台中市西屯區時，不慎與一輛黑色瑪莎拉蒂「海神」擦撞，瑪莎拉蒂駕駛李姓男子與另2位乘客，將宋男拉出車外毆打，打到顱內出血命危。對此，宋姓男大生就讀的逢甲大學發出聲明譴責暴力，呼籲目擊路人出面作證，也請大家為宋同學祈福。
編輯中心/綜合報導
2021-11-10 17:42:08
據了解，25歲的李姓男子駕駛瑪莎拉蒂跑車與宋男在台灣大道、河南路口發生擦撞，隨後李男與另兩位車上乘客張男、陳男，將宋男拉出車外毆打，把宋男打到顱內出血、顱底骨折，至今還在加護病房搶救中。率先動手的是乘客張男，且張男之前就有傷害、聚眾鬥毆等前科，目前無業，據傳家境富裕。而之後李男跟陳男持棍棒加入毆打，瑪莎拉蒂跑車則是登記在駕駛李男媽媽的名下。
此案引發外界高度關注，逢甲大學也發出聲明稿表示，「逢甲大學商學進修學士學位學程大一宋姓同學11月7日凌晨行車中發生擦撞，遭對方多人圍毆重傷昏迷，目前在加護病房治療中。本校嚴厲譴責暴力行徑，並在此呼籲7日凌晨12點40分左右，有行經臺灣大道三段及河南路口的車輛和報案路人，可以提供畫面，並幫忙出面作證。」
逢甲大學表示，「針對宋姓同學及其家人，學校已透過各種管道提供醫療與司法協助，隨時與負責偵辦之台中市政府警察局第六分局偵查隊副隊長施明志保持聯繫，施副隊長表示：目前主嫌等三人已依殺人未遂、恐嚇、妨害秩序、傷害罪名函送地檢署偵辦。本校鄭重呼籲師生重視行車安全，遇到糾紛應即時報警，秉持理性溝通態度、冷靜處理，任何暴力手段，均不縱容」。（編輯：倪浩軒）