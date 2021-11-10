回憶梅艷芳悲慘情史　癌末仍堅持赴日會渣男戀人

隨著《梅艷芳》傳記電影上映，天后過往的悲慘情史再被翻閱一遍，舞台上的百變天后，談戀愛卻是個小女人，相戀過的情人裡，和日籍歌手近藤真彥的初戀最讓她難忘，一年飛了7次日本會男友，因低調不能公開戀情，事後才發現對方身邊早有歌姬中森明菜相伴，2003年罹患重病，在決定治療前，她仍堅持遠赴日本，為舊情人過生日，也不敢告訴他自己身患癌症，直到梅艷芳過世，近藤真彥得知噩耗，才首度為她飛來香港，並悲痛表示永遠不會忘記她。





我是廣告 請繼續往下閱讀

1984年，梅艷芳在一場酒會上初次結識來香港開演唱會的日本男神近藤真彥，直到隔年相遇，對方還認得她，才一吻定情、擦出愛火，近藤真彥浪漫送上一枚鑽石胸針，打動了天后芳心，投入這場異國戀，熱戀時期她飛往日本7次，陪情郎在北海道開演唱會，後來才得知近藤真彥身邊早有女友中森明菜，讓梅艷芳成了小三。





梅艷芳的設計師妹好友劉培基透露，梅艷芳為了近藤真彥砸錢在日本買屋，就近與情郎相會，他當年曾飛往日本探望，一進門就看見屋裡堆滿超市買來的物品，一代巨星梅艷芳卻在刷廁所，讓好友見證到她為愛情的勇於付出，三角戀愛糾葛加上遠距離因素，只好忍痛放棄這段感情。





直到2003年，梅艷芳得知罹患子宮頸癌末期，即將不久人世，她還是想見摯愛最後一面，刻意選在近藤真彥生日7月19日飛到日本，特別幫他慶生，讓男方又驚又喜。當年年底，梅艷芳在演唱會上以《夕陽之歌》作為人生舞台的最後一首歌，穿上始終無緣的白色婚紗，嘆息「夕陽無限好，只是近黃昏」，而這首歌的原唱就是近藤真彥。





當年底，天后香消玉殞，近藤急飛香港送梅艷芳最後一程，在舊愛的喪禮上，他淚流滿面，悲傷到需要別人攙扶，這次現身也證實當年這段往日情，對雙方都很難忘。不過，近藤真彥最終沒給中森明菜一個好結局，改和富家女結婚，年過半百照樣出軌，被外界認定是「日本第一渣男」。



