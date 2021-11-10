中市足球基層發展　議員：校園場地要改善

台中市足球基層發展，民進黨市議員施志昌、林祈烽與鄭功進質詢表示， 109 年開始推動的「 2020 社區足球深耕計畫—幼童足球指導員前進校園計畫」有可能喊停，讓參與的學童家庭相當擔憂，且足球場地不佳或是不足也需要解決。運動局長李昱叡表示，足球前進校園的計畫不會停，也會針對場地的部分加強整修。

我是廣告 請繼續往下閱讀

施志昌表示，去年底時台中市政府運動局有提出了一項計畫，是與中華足球聯盟合辦「 2020 社區足球深耕計畫—幼童足球指導員前進校園計畫」，當時是說巡迴全市 43 校，計畫期間是去年 12 月 4 日到今年 1 月 8 日，為期 5 週、每週 1 小時運用國際足球教材教導近 3000 位學童迷你足球運動。

施志昌指出，今年三月底，教育部宣布核定補助 5 億元投入總經費超過 12 億的中部首座足球運動休閒園區時，為了發展足球運動，當時運動局也說，只要學校提出開課計畫，由市府負擔教練鐘點費，可在各校開足球課程，去年在台中 22 區、開設 200 多班，今年到全台中 29 區開設 378 班次，可見反應相當熱烈。

施志昌擔憂，現在有傳出此計劃可能會停辦？運動局長李昱叡說，會持續辦理此計劃。

施志昌表示，除了師資進入校園之外，還有更重要的一件事是場地問題，在 2021 年的計劃書中的預期效益也提到「鼓勵在地學校整建中、小型足球場做為足球基地，從基層帶動足球運動風氣」。台灣的足球一直發展不起來，有很大的原因來自場地。中華足球聯盟一直相當努力在全台各地推廣足球運動，也幫忙找器材資源、出師資，但沒有適當的場地，要發展也相當困難。最常遇到的狀況就是坑洞太多、排水不良，坑洞太多容易造成球員受傷、排水不良一遇雨就積水形成泥濘。