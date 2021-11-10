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中市足球基層發展　議員：校園場地要改善

▲議員表示，推廣足球運動，更多的是場地需要改善(圖／柳榮俊攝2021.11.10)
▲議員表示，推廣足球運動，更多的是場地需要改善(圖／柳榮俊攝2021.11.10)

記者柳榮俊/台中報導

2021-11-10 18:00:30

台中市足球基層發展，民進黨市議員施志昌、林祈烽與鄭功進質詢表示，109年開始推動的「2020社區足球深耕計畫—幼童足球指導員前進校園計畫」有可能喊停，讓參與的學童家庭相當擔憂，且足球場地不佳或是不足也需要解決。運動局長李昱叡表示，足球前進校園的計畫不會停，也會針對場地的部分加強整修。

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施志昌表示，去年底時台中市政府運動局有提出了一項計畫，是與中華足球聯盟合辦「2020社區足球深耕計畫—幼童足球指導員前進校園計畫」，當時是說巡迴全市43校，計畫期間是去年124日到今年18日，為期5週、每週1小時運用國際足球教材教導近3000位學童迷你足球運動。


施志昌指出，今年三月底，教育部宣布核定補助5億元投入總經費超過12億的中部首座足球運動休閒園區時，為了發展足球運動，當時運動局也說，只要學校提出開課計畫，由市府負擔教練鐘點費，可在各校開足球課程，去年在台中22區、開設200多班，今年到全台中29區開設378班次，可見反應相當熱烈。


施志昌擔憂，現在有傳出此計劃可能會停辦？運動局長李昱叡說，會持續辦理此計劃。


施志昌表示，除了師資進入校園之外，還有更重要的一件事是場地問題，在2021年的計劃書中的預期效益也提到「鼓勵在地學校整建中、小型足球場做為足球基地，從基層帶動足球運動風氣」。台灣的足球一直發展不起來，有很大的原因來自場地。中華足球聯盟一直相當努力在全台各地推廣足球運動，也幫忙找器材資源、出師資，但沒有適當的場地，要發展也相當困難。最常遇到的狀況就是坑洞太多、排水不良，坑洞太多容易造成球員受傷、排水不良一遇雨就積水形成泥濘。


施志昌說，要推廣足球運動，更多的是場地需要改善，而很多學校的校隊、體育班或是俱樂部性質的足球隊，訓練或是比賽場地就是在學校、公園或是運動場。當然如果只是興趣的培養，很多都是學校田徑場中間的草皮就拿來使用，但真要長遠發展，還是必須有個適當且安全的場地。


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