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日本岸田新內閣閣員僅換一人　新外相林芳正

▲日本第100任首相岸田文雄今天在特別國會被選為第101任首相後組新內閣，閣員中僅外相一職換人，由前防衛大臣林芳正擔任。圖為日本新任外相林芳正。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本第100任首相岸田文雄今天在特別國會被選為第101任首相後組新內閣，閣員中僅外相一職換人，由前防衛大臣林芳正擔任。圖為日本新任外相林芳正。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-10 18:29:03

（中央社記者楊明珠東京10日專電）日本第100任首相岸田文雄今天在特別國會被選為第101任首相後組新內閣，閣員中僅外相一職換人，由前防衛大臣林芳正擔任， 他被日本保守派人士視為親中派。

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9月底當上執政黨自民黨總裁（黨主席）的岸田於10月4日在臨時國會被選為第100任首相。10月31日眾議院大選結果，岸田率領的自民黨大勝。日本憲法規定，從眾議院被解散後所進行的選舉日起，30天內須召開特別國會。

岸田在今天下午1時起召開的特別國會被選為第101任首相，下午4時30分（台灣時間下午3時30分），內閣官房長官松野博一在首相官邸（行政中心）宣佈，新內閣成員僅外相換人，由林芳正擔任，其餘留任。

此外，3名官房副長官與內閣法制局副長官留任之外，首相輔佐官的職務新設國際人權擔當，任用前防衛大臣中谷元擔任，女性活躍擔當則是任用前法務大臣森雅子。此外，國際博覽會擔當大臣若宮健嗣也任數位田園都市國家構想擔當。

日前傳出日本首相岸田為因應中國等人權問題，新設專職人權議題的首相輔佐官的消息後，中國外交部表達強烈不滿。

岸田今天上午率全體閣員總辭，傍晚新內閣（第2次岸田內閣）名單公佈後，在經過皇居舉行的首相任命儀式和閣員認證儀式後正式上路。岸田預定今晚召開記者會說明新內閣施政方針等。

10月4日上路的岸田內閣外相是茂木敏充，但因自民黨幹事長（秘書長）甘利明在眾議院大選選區敗選，儘管經由比例代表制復活當選，但甘利辭去黨幹事長一職，自民黨總裁岸田任用茂木接任黨幹事長，新內閣外相一職由林芳正擔任。

林芳正現年60歲，東京大學法學部（法學系）畢業後，留學美國哈佛大學甘迺迪政府學院，曾任職日本三井物產公司、擔任眾議員政策秘書，後來5度當選參議員，10月31日眾議院大選首度當選眾議員。他在自民黨內的派閥當中屬岸田派。

林芳正擔任過參議院外交防衛委員長、防衛大臣、內閣府特命擔當大臣（負責經濟財政政策）、農林水產大臣、文部科學大臣等要職。

林芳正是日本國會當中的團體「日中友好議員聯盟」會長，被認為是「親中派」，讓自民黨內保守派人士感到憂心。（編輯：韋樞）1101110

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