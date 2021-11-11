林俊傑疫情期間經歷低潮　曝喜訊安撫人心

林俊傑將在11月27日、28日一連兩晚於新加坡金沙大劇院舉辦「JJ林俊傑After The Rain」音樂特輯，是他繼疫情蔓延相隔近兩年後首度舉辦實體演出。這次音樂會的緣起是JJ有感在這長達將近2年的疫情底下，全世界都動蕩不安，「人心」的徬徨其實是有可能造成永久的創傷的。JJ表示：「生理的病痛可以用藥醫治；但是心裡的創傷難以衡量，希望大家在這段困難的時刻互相關心，總有一天會痊癒的。」
記者吳雨婕/綜合報導
2021-11-11 08:30:00
林俊傑透露，自己在疫情期間也經歷低潮，更讓他深深體會面臨無助的困境，其實是很需要關愛與陪伴的，他認為：「各種不確定性、沒有安全感，是讓人心徬徨的最大的因素；心理狀態的不健康不像生理疾病單純用藥能醫好，希望自己小小的心意能為大家帶來更多的正能量，有更多勇氣面對生活的瑣事。」看著前陣子新加坡疫情爆發，醫護人員沒日沒夜的奉獻，他內心感到不忍，因此希望大家能一起給他們鼓勵與加油。
因應疫情管制此次音樂會每一場只能容納1000名觀眾到場在保持安全距離下觀賞，為了讓更多人能夠參與這次別具意義的盛會，決定於11月28日演出之時在林俊傑官方YouTube、抖音、微博三大平台直播。
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