台中海神3惡煞落網！警方：絕不寬貸 朝組織犯罪偵辦
台中市7日凌晨發生一起行車糾紛，一位宋姓男大學生開車行經台中市西屯區時，不慎與一輛黑色瑪莎拉蒂「海神」擦撞，瑪莎拉蒂駕駛李姓男子與另2位乘客，將宋男拉出車外毆打，打到顱內出血命危。對此，警方今（10）日已將3主嫌及4位助陣者拘提到案，並在記者會上表示絕不寬貸，並會朝組織犯罪方向偵辦。
編輯中心/綜合報導
2021-11-10 18:31:03
據了解，25歲的李姓男子駕駛瑪莎拉蒂跑車與宋姓男大生在台灣大道、河南路口發生擦撞，隨後李男與另兩位車上乘客張男、陳男，將宋男拉出車外毆打，把宋男打到顱內出血、顱底骨折，至今還在加護病房搶救中。率先動手的是乘客張男，且張男之前就有傷害、聚眾鬥毆等前科，目前無業，據傳家境富裕。而之後李男跟陳男持棍棒加入毆打，瑪莎拉蒂跑車則是登記在駕駛李男媽媽的名下。
此案引發外界高度關注，台中市長盧秀燕在探視宋姓男大生時表示震怒，直呼要「嚴查重辦」。不過台中警方事發當天並未依現行犯將3嫌送辦，也掀起不少批評，今日更一度傳出無法掌握3嫌行蹤。台中市議員黃健豪就質疑，「把人圍毆打到昏迷不是現行犯？這個態度刷新我的三觀，警方必須要自重，才不會讓這些惡徒囂張！」
警方在記者會上則表示，警方對暴力犯罪一定會深入追查，將朝組織犯罪偵辦，清查有無幕後共犯，並強調有決心有能力維護社會治安。而對於未依現行犯送辦，警方解釋到達現場時已無衝突打架情事，傷者意識清醒，由警察陪同上救護車，相關人等則第一時間帶回派出所調查釐清。（編輯：倪浩軒）