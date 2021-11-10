關心健康無可厚非！賴清德掛保證：萊豬有2道保護門檻

副總統賴清德今（10）日下午出席「110年經濟部產業創新成果聯合頒獎典禮」，肯定獲獎單位對台灣產業創新的貢獻，並盼未來產業界與政府團結合作，往創新研發的方向繼續走。賴也談及年底公投，他說，「重啟核四」與「三接遷離」2案若通過，我國能源恐怕無法穩定供應；而如果台灣不遵守國際貿易規範，目前CPTPP的12個會員國是不會接受台灣加入的。
我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德指出，過去北部電廠生產的電力不足6％，是從中南部供應。但是中部和南部也要發展，以台積電宣布要在高雄設廠為例，未來中南部是沒有能力、沒有餘裕的電再供給北部。因此，上述這2個公投案如果通過，會影響能源轉型，讓台灣沒有辦法往淨零排放的目標前進。
賴清德進一步指出，桃園大潭天然氣發電廠預計2023年完工，如果屆時沒有辦法順利供電的話，我國的生產勢必會出問題，也會因此無法超越淨零排放這個國際社會所設的一道柵欄。
針對含有萊克多巴胺的豬肉進口問題，賴清德強調，民眾關心健康，這是無可厚非的，政府對於萊克多巴胺也有幾道把關的工作。第一道就是要符合「聯合國國際食品法典委員會」（CODEX）的標準，任何添加物只要符合國際標準，在安全劑量之下，其實是有權利在世界各國流通的。台灣是「世界貿易組織」（WTO）的會員國，必須要遵守這項規範。
至於政府所設下的第二道保護門檻，賴清德說，含有萊克多巴胺的豬肉只要一進到海關，每一站都要公布，從大盤、中盤、小盤，甚至小吃店，使用的豬肉是否含有萊克多巴胺，每一站都要公布，要公開、透明，讓民眾有選擇的機會。
賴清德進一步說明，含有萊克多巴胺的牛肉進口到台灣已有多年，臨床上並沒有發現民眾因為吃了含有萊克多巴胺的牛肉產生問題，所以安全上是沒有問題的。他強調，我國需要跟美國加強經貿關係，希望未來可以簽訂BTA、甚至「自由貿易協定」（FTA）。我國也需要美國跟日本的協助，進入CPTPP，如果台灣不遵守國際貿易規範，目前CPTPP的12個會員國是不會接受台灣加入的。
賴清德也向與會人士說明政府在保護藻礁方面所做的努力。他表示，政府除了將三接開發範圍由原本的232公頃縮小為十分之一，其他十分之九的面積繼續保護，天然氣接收站碼頭也已離岸1200公尺。而負責開發的臺灣中油公司，也跟專家學者做好保育的工作，政府已經盡其可能地去達到保護藻礁的目標。他希望能夠得到大家的支持，讓三接可以繼續興建，讓台灣的能源轉型可以順利成功，讓台灣的電力供應能夠穩定。
賴清德強調，不應讓台灣走回頭路，而是應該要自信開放地往前走，走出台灣的前途。