關心健康無可厚非！賴清德掛保證：萊豬有2道保護門檻

副總統賴清德今（10）日下午出席「110年經濟部產業創新成果聯合頒獎典禮」，肯定獲獎單位對台灣產業創新的貢獻，並盼未來產業界與政府團結合作，往創新研發的方向繼續走。賴也談及年底公投，他說，「重啟核四」與「三接遷離」2案若通過，我國能源恐怕無法穩定供應；而如果台灣不遵守國際貿易規範，目前CPTPP的12個會員國是不會接受台灣加入的。





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