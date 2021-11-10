北市議會通過敬老金條例　北市府反對：30日內會提覆議

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨團總召梁文傑則表示，在經過黨團議員們的討論後，最終決定支持法規會提出的自治條例版本。由於該版本中對於發放金額，讓市府可以依照財政狀況調整，所以議員們都沒有太大意見。至於針對國民黨團提出的排富條款，梁文傑強調，各縣市在發放重陽敬老金時本來就沒有排富，所以倒不如不去針對貧富差距做設限。
至於原本就反對重陽敬老金發放、由苗博雅、邱威傑、林亮君、林穎孟、黃郁芬等人成立的「議會改革政團」，針對國民黨的提案及法規會的提案都持反對意見。會後接受訪問時，苗博雅強調，很明顯可以看到現場針對國民黨提出的「排富」方案並未有充分討論，此外市府官員「副市長級」以上的全數缺席，就連「執政黨」唯一一席的議員也未出席投票，「非常懷疑柯市府的態度是什麼？」
無黨籍議員「呱吉」邱威傑則表示，平心而論對於原本最早國民黨議員提的版本，普發現金且沒有調整空間的版本，他完全不能接受，但在法規委員會最後送出的版本，經過藍綠兩黨協商結果後做些修正，允許北市府有裁量空間，「就這點來講，我認為比原始版本要好一點。」不過邱威傑仍舊強調，重陽敬老金仍是一個「倒退」的政策，所以完全不支持。
而在自治條例通過後，北市府方面也發表聲明，強調議會逕自表決通過《台北市重陽敬老禮金致送自治條例》法規案，不排富發放重陽禮金，北市府認為此自治條例將違反財政紀律、不符合社會福利應該偏向弱勢者之原則。本府立場堅定，反對發放「齊頭式」重陽禮金，將於三十天內提出覆議。