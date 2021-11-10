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北市議會通過敬老金條例　北市府反對：30日內會提覆議

▲台北市議會10日在國民黨及民進黨議員們憑藉人數優勢下，強勢通過《台北市重陽敬老禮金致送自治條例》。（圖／記者丁上程攝，2021.11.10）
▲台北市議會10日在國民黨及民進黨議員們憑藉人數優勢下，強勢通過《台北市重陽敬老禮金致送自治條例》。（圖／記者丁上程攝，2021.11.10）

記者丁上程／台北報導

2021-11-10 18:35:25

台北市議會今（10）日下午在國民黨及民進黨議員的絕對多數優勢下，通過了《台北市重陽敬老禮金致送自治條例》，讓北市府在未來若要發放敬老金時，將會有法源依據。不過對此台北市政府方面也隨即發表聲明，表示議會逕自表決通過法規案，違反財政紀律也不符合社會福利原則，所以將會在30天內對該案提出覆議。

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在自治條例通過後，國民黨團書記長王欣儀也出面接受媒體訪問。王欣儀表示，之所以黨團會臨時提出「排富版」的自治條例，原因在於台北市長柯文哲過去曾經數度提到敬老金發放應該要排富，也因此中午在經過黨團討論後，也提出若所得稅級距過高將不得請領敬老金的條款，不過最後民進黨議員們並未接受，所以國民黨方面也只好在重發敬老金的前提下，支持法規委員會所提出的版本。

民進黨團總召梁文傑則表示，在經過黨團議員們的討論後，最終決定支持法規會提出的自治條例版本。由於該版本中對於發放金額，讓市府可以依照財政狀況調整，所以議員們都沒有太大意見。至於針對國民黨團提出的排富條款，梁文傑強調，各縣市在發放重陽敬老金時本來就沒有排富，所以倒不如不去針對貧富差距做設限。

至於原本就反對重陽敬老金發放、由苗博雅、邱威傑、林亮君、林穎孟、黃郁芬等人成立的「議會改革政團」，針對國民黨的提案及法規會的提案都持反對意見。會後接受訪問時，苗博雅強調，很明顯可以看到現場針對國民黨提出的「排富」方案並未有充分討論，此外市府官員「副市長級」以上的全數缺席，就連「執政黨」唯一一席的議員也未出席投票，「非常懷疑柯市府的態度是什麼？」

無黨籍議員「呱吉」邱威傑則表示，平心而論對於原本最早國民黨議員提的版本，普發現金且沒有調整空間的版本，他完全不能接受，但在法規委員會最後送出的版本，經過藍綠兩黨協商結果後做些修正，允許北市府有裁量空間，「就這點來講，我認為比原始版本要好一點。」不過邱威傑仍舊強調，重陽敬老金仍是一個「倒退」的政策，所以完全不支持。

而在自治條例通過後，北市府方面也發表聲明，強調議會逕自表決通過《台北市重陽敬老禮金致送自治條例》法規案，不排富發放重陽禮金，北市府認為此自治條例將違反財政紀律、不符合社會福利應該偏向弱勢者之原則。本府立場堅定，反對發放「齊頭式」重陽禮金，將於三十天內提出覆議。

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