武術交流線上舉辦　上百名家雲端共演太極

受到新冠肺炎疫情的影響，武術交流會也透過線上方式進行，「2021年河北文化寶島行暨第三屆冀台太極文化交流」系列活動今（10）日啟幕，冀台兩地30餘家武術社團，300餘名太極名家和太極拳愛好者隔海透過網路直播，在雲端共演太極、共話太極。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-11-10 18:58:51
活動現場以氣勢磅礡的戰鼓、舞獅表演揭開序幕。臺灣中華洪門聯盟總會長劉會進致詞時表示，在臺灣設立楊氏太極文化推廣交流總會對於加強交流溝通，提升技藝水準，意義深遠。邯鄲市永年區青少年太極拳文化協會與臺灣中華洪門武術聯盟簽訂合作意向書，擬在高雄市設立楊氏太極文化推廣交流總會，並在臺灣各縣市、鄉鎮設立推廣交流中心和交流站，未來將逐年加大推廣力度。2019至2021年連續三屆舉辦系列活動，冀台太極文化交流已成為冀台武術交流一個重要的品牌。
交流會上，冀台兩地太極拳名家、愛好者，在「雲端」共演太極、共話太極，展現太極文化博大精深、淵源流傳的深刻內涵，展示中華武術在台枝繁葉茂、傳承深遠的蓬勃活力。臺灣表演部分有臺灣鄭子太極拳、太極八卦掌、楊氏太極功夫扇等；河北禹襄太極拳研究院則帶來武氏太極拳表演、河北楊振河楊氏太極國術館演出傳統楊氏太極拳，十分精彩。
楊氏太極拳第五代嫡傳人楊志芳表示，太極拳所蘊含的的哲理與我們的工作、生活息息相關，與我們的健康養生息息相關。非常高興為冀台太極文化交流做一些有益的工作。