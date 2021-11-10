彰化首開企業揪團駐點施打　移工搭配翻譯員安心施打

《四方報》報導，彰化縣首開讓企業、機關團體揪團預約打疫苗，並開放讓個體戶民眾預約，政策上路2天，截至昨（9）日已經接近4000人預約，87家企業戶透過衛生局媒合駐點臨時施打，包括本國籍員工和外籍移工都一同揪團施打，還搭配翻譯人員協助移工施打，力拼彰化縣第2劑疫苗接種率達到7成。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-10 19:41:42
彰化縣長王惠美表示，過去一些公司行號或是企業因為擔心生產線的作業，往往無法一次揪團施打疫苗，現在因為國內疫苗比較充足，每周一到週五的早上8:30-12點及13:00-17:00歡迎大家主動揪團來打疫苗，外籍移工也包含在服務範圍裡面，希望能盡速將疫苗的涵蓋率達到7成，給民眾更多的保障。針對外籍移工施打部分，有廠方也出動通譯員和交通車，陪同移工全程接種和接送，讓移工免擔心語言溝通的隔閡和交通往返的不便，可以放心接種。
此外，王惠美也表示，人數較少的團體也可以跟醫療院所登記，累積到一定的數量就會通知前往施打，尤其是30-40歲這個年齡層，現在是施打率相對落後的，而這個年齡層又是支持經濟很重要的族群，。目前AZ、BNT及高端這三種疫苗的數量是比較足夠的，若是人數比較多也可以協助媒合醫生直接到公司或工廠進行施打，疫苗種類的選擇在一定的額度範圍都可以提供服務。
彰化縣衛生局長葉彥伯表示，目前已連繫彰濱工業區、北斗工業區、福興工業區、田中工業區、埤頭工業區等企業、公司行號，媒合共87家，1861人。此外，縣內合約院所有185家，開放預約人數2076人，呼籲民眾善加運用，一起拼接種率。