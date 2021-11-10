反駁空降說　林靜儀：我不是一出生就準備當政治人物

前立委顏寬恒昨宣佈投入中二立委補選，包括黨主席朱立倫等人，強調中二不需再忍受空降的候選人，民進黨徵召的林靜儀醫師今斥「空降說」太好笑，「我在台中工作20幾年了」，對於顏家指控外界舖天蓋地攻擊，林靜儀認為地方一直有些傳言，「若是誤會，顏家正好有機會得到澄清」。
記者顏幸如/台中報導
2021-11-10 19:20:35
林靜儀是南投縣人，大學在中山醫學院讀醫學系，她強調：「我在台中讀書、在台中工作20年，這次參選還有門診病患主動說：『我是妳的選民、我會支持妳。』」林靜儀說：「我不是一出生就準備當政治人物，是當醫生當到一個程度，才準備當政治人物，這不叫空降吧？」
她並反擊顏寬恒的在地說：「中二選區的年輕人，誰像他擁有如此的資源？這種在地是真的在地嗎？」
對於顏家指這次選舉被舖天蓋地攻擊，林靜儀認為地方一直有些不公不義的傳言，但以往大選，中南部甚少得到全國性關注，以致「這些傳言沒有機會被檢驗，對他們也是委屈，如果傳言是假的就還清白；若傳言是真的，就讓大家看看，所謂地方勢力派系是不是公平的，相信有助地方民主的發展。」
林靜儀說，她了解選民用選票報答政治人物的心情，「那是過去很美好的、純樸的精神，但政治工作者應該視選票為人民權力的委託。我和顏寬恒都當過第９屆立法委員，任內的提案數、質詢品質、法案內容都可以提供檢驗、讓選民做最理性的比較。」