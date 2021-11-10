海神3惡煞「正面曝光」 無業富二代狠下重手早有前科
台中市7日凌晨發生一起行車糾紛，一位宋姓男大學生開車行經台中市西屯區時，不慎與一輛黑色瑪莎拉蒂「海神」擦撞，瑪莎拉蒂駕駛李姓男子與另2位乘客，將宋男拉出車外毆打，打到顱內出血命危。警方今（10）日已將3嫌拘提到案，並開記者會強調執法決心，3惡煞落網的身影也曝光。
編輯中心/綜合報導
2021-11-10 19:54:56｜2021-11-10 20:27:22
據了解，25歲的李姓男子駕駛瑪莎拉蒂跑車與宋姓男大生在台灣大道、河南路口發生擦撞，隨後李男與另兩位車上乘客張男、陳男，將宋男拉出車外毆打，把宋男打到顱內出血、顱底骨折，至今還在加護病房搶救中。率先動手的是乘客張男，且張男之前就有傷害、聚眾鬥毆等前科，目前無業，據傳是家境富裕的富二代，家中經營食品工廠，瑪莎拉蒂跑車就是登記在張男媽媽的名下。
對於案情警方表示，「已將3嫌依殺人未遂等罪嫌函請地檢署偵辦；同時因犯嫌惡性重大，盧市長宣示一定嚴查重辦，以有效遏止暴力事件，全案報請檢察官指揮偵辦，聲請拘票獲准，於本（10）日下午將犯嫌3人拘提到案，並將在場助勢者4人傳喚通知到案，移請臺中地檢署嚴辦，持續朝組織犯罪方向深入追查，以有效遏止不法。」
警方強調，「已組成專案小組，務求嚴查重辦，將此案辦個水落石出，還給受害家屬一個公道，給臺中市民一個交代，以全力維護社會治安。」（編輯：倪浩軒）