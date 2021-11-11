中國持續獲得開發援助　法國議員籲立即停止

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報導寫道，2020年，法國以「政府開發援助」（ODA）之名向中國挹注1.4億歐元。雖然在法國協助發展中國家總金額（2021年39億歐元，2022年49億歐元）中佔比不大，但仍是法國資助名單中的第9大受益國，無論以捐贈或借貸形式。
中國獲得的補助甚至超過布吉納法索和喀麥隆，這兩個發展情況更為艱難的國家。
馬樂福是2022年財政報告下，「外國借貸」與「政府開發援助」預算委員會的特別報告人。他認為，這種情況「完全不合理」。他強調中國「同時是援助接受者又是援助者的情況很不尋常」，跟法國援助其他受益國幾乎沒有任何共通性。
若看國內生產毛額（GDP），中國幾乎接近全球經濟龍頭，遠超過法國。但這卻不能阻止中國在2018到2020年期間，從法國獲得3億7100萬歐元的援助。
為何儘管中國主宰國際貿易，卻還有權獲得國際援助？原因就在於總部設於巴黎的經濟合作暨發展組織（OECD）依照人均國內生產毛額，認定中國是開發中國家。
根據國際貨幣基金組織（FMI），2020年中國人均國內生產毛額為9608美元，排名世界第72，遠遠落後於排名第21的法國或是第9的美國。
根據馬樂福議員，法國對中國的援助已不再有存在的理由。他呼籲法國向經濟合作暨發展組織採取明確行動，以修改提供政府開發援助的標準。
他強調，「把中國從發展中國家名單中排除這件事相當迫切」，好讓法國的援助能給予真正需要的國家，特別是非洲與中東國家。（編輯：韋樞）1101110