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致敬「香港女兒」梅艷芳　徐佳瑩首映會飆《女人花》

▲梅艷芳傳記電影《梅艷芳ANITA》由香港名模王丹妮飾演。（圖／索尼）
▲梅艷芳傳記電影《梅艷芳ANITA》由香港名模王丹妮飾演。（圖／索尼）

記者羅凌筠/台北報導

2021-11-10 20:21:19

描述香港天后梅艷芳傳奇一生的巨星傳記電影《梅艷芳ANITA》，今（10）日在信義區廣場舉行首映會，金曲歌后徐佳瑩獻唱梅艷芳經典名曲《女人花》、法蘭獻唱《親密愛人》，丁寧、賈永婕、劇場工作者梅若穎、歌手李佳歡、曾子益夫婦、資深音樂人黃韻玲、呂聖斐等盛裝出席，法蘭感性向梅艷芳致敬：「謝謝妳成為天上一顆星星，光芒依然照亮我們。」

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▲徐佳瑩獻唱《女人花》致敬梅艷芳。（圖／翻攝索尼影業YouTube）
▲徐佳瑩獻唱《女人花》致敬梅艷芳。（圖／翻攝索尼影業YouTube）
▲徐佳瑩（左）歌聲飄揚信義區廣場。（圖／翻攝索尼影業YouTube）
▲徐佳瑩（左）歌聲飄揚信義區廣場。（圖／翻攝索尼影業YouTube）
梅艷芳從小與姊姊梅愛芳在舞台上演唱，從歌舞廳養成一身登台本事，她在保守的80年代，引領潮流突破性別二元的窠臼，一步步走向亞洲巨星的地位。歌而優則演的梅艷芳，1987年在台灣以《胭脂扣》拿下金馬影后，她和男主角張國榮惺惺相惜、相濡以沫的情感，至今為人津津樂道。

▲廖子妤（右）飾演梅艷芳胞姊梅愛芳。（圖／索尼）
▲廖子妤（右）飾演梅艷芳胞姊梅愛芳。（圖／索尼）
百變舞台女王梅艷芳，生命中有3位最重要的人物，胞姊梅愛芳、恩師劉培基（Eddie）和知己張國榮，從小姊代母職，帶著梅艷芳長大的親姊姊梅愛芳，總是默默地在背後守護著自己的妹妹，在梅艷芳低落的時候給她打氣。而梅艷芳一生不婚，在40歲罹患子宫頸癌那年，穿上劉培基親手做出的婚紗，嫁給自己最愛的舞台，來感謝恩師以及所有歌迷。

▲電影《梅艷芳》由國際名模王丹妮扮演一代百變舞台女王梅艷芳。（圖／索尼影業提供）
▲國際名模王丹妮扮演一代百變舞台女王梅艷芳。（圖／索尼影業提供）
一個新人的誕生，除了努力之外，天時、地利、人和的配合很重要。首次跨足電影的香港新人王丹妮初登大銀幕，便要飾演天后梅艷芳，在王丹妮正式投入拍攝電影之前，導演梁樂民請來3位香港的歌、舞、戲界神級導師，分別是已故的香港金像獎得主廖啟智，殿堂級音樂監製趙增熹，及舞藝超凡的著名排舞師麥秋成，帶領王丹妮進行歌藝、舞蹈及演技的地獄式特訓。

▲梅艷芳逝世17年。（圖／《何日君再來》劇照、雄影提供）
▲梅艷芳傳奇人生搬上銀幕。（圖／《何日君再來》劇照、雄影提供）
王丹妮是名模出身，17歲時參加 Elite模特兒比賽奪冠，並代表香港參加亞太區決選，最後在36個國家的選手中脫穎而出，成為亞太區總冠軍，正式入行當模特兒，後續又簽約米蘭模特兒公司進軍歐美市場，曾走上Chanel、Dior等時裝秀伸展台。

▲電影《梅艷芳》除了由新人王丹妮飾演梅艷芳，也找來劉俊謙飾演張國榮。（圖／索尼影業提供）
▲劉俊謙（左）飾演一代巨星張國榮。（圖／索尼影業提供）
王丹妮與梅艷芳有著相類似的成長背景，都是在單親家庭中長大、參加比賽出道，對擔綱主演梅艷芳的王丹妮而言，這次的演出絕對是人生中一大考驗。她自感梅艷芳遙不可及：「我不是梅艷芳，但我希望盡自己能力做到最好，作為對梅姊的一份至深敬意。」

▲古天樂在電影《梅豔芳》裡飾演梅艷芳恩師劉培基。（圖／索尼影業）
▲古天樂在電影《梅艷芳ANITA》裡飾演梅艷芳恩師劉培基。（圖／索尼影業）
電影描述了梅艷芳與近藤真彥、林國斌2段刻骨銘心的戀情，由楊祐寧飾演原形為林國斌的Ben，帶出梅艷芳1992年遭黑道掌摑的江湖風波，另外古天樂、林家棟、楊千嬅分別飾演梅艷芳形象設計兼恩師劉培基、華星唱片公司總經理蘇先生、華星唱片公司唱片部經理Florence。《梅艷芳ANITA》11月12日上映。

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