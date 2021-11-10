致敬「香港女兒」梅艷芳　徐佳瑩首映會飆《女人花》

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百變舞台女王梅艷芳，生命中有3位最重要的人物，胞姊梅愛芳、恩師劉培基（Eddie）和知己張國榮，從小姊代母職，帶著梅艷芳長大的親姊姊梅愛芳，總是默默地在背後守護著自己的妹妹，在梅艷芳低落的時候給她打氣。而梅艷芳一生不婚，在40歲罹患子宫頸癌那年，穿上劉培基親手做出的婚紗，嫁給自己最愛的舞台，來感謝恩師以及所有歌迷。
一個新人的誕生，除了努力之外，天時、地利、人和的配合很重要。首次跨足電影的香港新人王丹妮初登大銀幕，便要飾演天后梅艷芳，在王丹妮正式投入拍攝電影之前，導演梁樂民請來3位香港的歌、舞、戲界神級導師，分別是已故的香港金像獎得主廖啟智，殿堂級音樂監製趙增熹，及舞藝超凡的著名排舞師麥秋成，帶領王丹妮進行歌藝、舞蹈及演技的地獄式特訓。
王丹妮是名模出身，17歲時參加 Elite模特兒比賽奪冠，並代表香港參加亞太區決選，最後在36個國家的選手中脫穎而出，成為亞太區總冠軍，正式入行當模特兒，後續又簽約米蘭模特兒公司進軍歐美市場，曾走上Chanel、Dior等時裝秀伸展台。
王丹妮與梅艷芳有著相類似的成長背景，都是在單親家庭中長大、參加比賽出道，對擔綱主演梅艷芳的王丹妮而言，這次的演出絕對是人生中一大考驗。她自感梅艷芳遙不可及：「我不是梅艷芳，但我希望盡自己能力做到最好，作為對梅姊的一份至深敬意。」
電影描述了梅艷芳與近藤真彥、林國斌2段刻骨銘心的戀情，由楊祐寧飾演原形為林國斌的Ben，帶出梅艷芳1992年遭黑道掌摑的江湖風波，另外古天樂、林家棟、楊千嬅分別飾演梅艷芳形象設計兼恩師劉培基、華星唱片公司總經理蘇先生、華星唱片公司唱片部經理Florence。《梅艷芳ANITA》11月12日上映。