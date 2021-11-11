德國疫情復燃　當局建議年輕人與孕婦只接種BNT疫苗

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德國疫情近日再度升溫。國家疾病防治單位羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）10日通報創紀錄的3萬9676例新增確診，超越5日的3萬7120例紀錄。頂尖病毒學家警告，如果疫苗接種速度無法在短期內加快，接下來將需要再度封城。
羅伯特‧科赫研究所指出，過去7天內，國內每10萬人的COVID-19感染率飆升至232.1。
柏林夏里特醫院（Charité）病毒研究所所長德羅斯登（Christian Drosten）表示，「我們現正面臨真正的緊急情況，必須立即採取行動」，以應對全國各地多間醫院加護病房滿載的狀況。
德羅斯登還說，如果疫苗接種速度未能在短期內加快，他預期「今年冬天將十分艱苦。我們可能必須再度透過限制接觸，來遏制傳染－－不是可能，是一定會發生這種狀況」。
先前政府官員多次表示，他們不打算再度封城，僅呼籲民眾踴躍接種疫苗。
據官方統計，德國的8300萬人口中，約有67%已完整接種疫苗。自疫情爆發以來，該國已累計9萬6963例病故。
繼9月的聯邦選舉後，德國目前由看守政府管理。即將組成下屆政府的政黨計畫本週提出立法，宣布去年3月起實施的「全國流行病狀況」於本月底到期，並針對防疫措施提供新的法律框架。（譯者：施施/核稿：林治平）1101110