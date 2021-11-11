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德國疫情復燃　當局建議年輕人與孕婦只接種BNT疫苗

▲德國COVID-19疫情再度升溫，確診人數屢創紀錄。疫苗接種委員會10日建議，30歲以下民眾與各年齡層孕婦，僅能接種BNT/輝瑞疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國COVID-19疫情再度升溫，確診人數屢創紀錄。疫苗接種委員會10日建議，30歲以下民眾與各年齡層孕婦，僅能接種BNT/輝瑞疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-11 06:15:05

（中央社柏林10日綜合外電報導）德國COVID-19疫情再度升溫，確診人數屢創紀錄。疫苗接種委員會10日建議，30歲以下民眾與各年齡層孕婦，僅能接種BNT/輝瑞疫苗，原因是副作用心肌炎發生機率低於莫德納疫苗。

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本月初美國食品暨藥物管理局（FDA）也宣布，需要更多時間，才能決定是否批准12至17歲青少年注射莫德納（Moderna）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗；但當局日前已同意，5至11歲兒童可施打輝瑞/BNT疫苗。

德國疫情近日再度升溫。國家疾病防治單位羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）10日通報創紀錄的3萬9676例新增確診，超越5日的3萬7120例紀錄。頂尖病毒學家警告，如果疫苗接種速度無法在短期內加快，接下來將需要再度封城。

羅伯特‧科赫研究所指出，過去7天內，國內每10萬人的COVID-19感染率飆升至232.1。

柏林夏里特醫院（Charité）病毒研究所所長德羅斯登（Christian Drosten）表示，「我們現正面臨真正的緊急情況，必須立即採取行動」，以應對全國各地多間醫院加護病房滿載的狀況。

德羅斯登還說，如果疫苗接種速度未能在短期內加快，他預期「今年冬天將十分艱苦。我們可能必須再度透過限制接觸，來遏制傳染－－不是可能，是一定會發生這種狀況」。

先前政府官員多次表示，他們不打算再度封城，僅呼籲民眾踴躍接種疫苗。

據官方統計，德國的8300萬人口中，約有67%已完整接種疫苗。自疫情爆發以來，該國已累計9萬6963例病故。

繼9月的聯邦選舉後，德國目前由看守政府管理。即將組成下屆政府的政黨計畫本週提出立法，宣布去年3月起實施的「全國流行病狀況」於本月底到期，並針對防疫措施提供新的法律框架。（譯者：施施/核稿：林治平）1101110

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